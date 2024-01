Hiszpanie ocenili Lewandowskiego po golu w El Clasico. Można się zdziwić. "Bezskutecznie"

Za nami finał Superpucharu Hiszpanii, w którym Real Madryt nie dał szans FC Barcelonie i wygrał 4:1. Bohaterem "Królewskich" był Vinicius Junior, który jeszcze w pierwszej połowie ustrzelił hat-tricka. W pierwszej części gry honorowego gola dla Barcelony zdobył Robert Lewandowski po pięknym uderzeniu zza pola karnego. Wynik ustalił w drugiej połowie Rodrygo i tym samym piłkarze Carlo Ancelottiego zrewanżowali się za ubiegłoroczny finał, który przegrali 1:3.

Robert Lewandowski oceniony przez hiszpańskie media. Od "zmarnowanego" do "dokładnego"

Z racji na strzelonego gola Robert Lewandowski był jednym z lepiej ocenianych piłkarzy FC Barcelony. Dziennik "Marca" wystawił mu "szóstkę" w 10-stopniowej skali. "Napastnik grał w turnieju, w którym jest szczególnie dobry, gdyż strzelał we wszystkich czterech meczach. Pokonał Łunina mocnym strzałem z woleja. Golazo!" - oceniła gazeta, odnosząc się do tego, że Lewandowski strzelał w każdym meczu Superpucharu Hiszpanii, w którym wystąpił.

"Zmarnowany" - tak występ Lewandowskiego ocenił "Sport", który wystawił mu "piątkę". Dziennikarze zwrócili uwagę, że polski napastnik wykorzystał jedyną okazję, którą miał w tym spotkaniu. "Bezskutecznie walczył z obrońcami Realu Madryt" - podsumowano.

Za to "Mundo Deportivo" nie wystawiło oceny, a określiło grę Lewandowskiego słowem "dokładny". Gazeta także zaznaczyła, że napastnik miał tylko jedną okazję i ją wykorzystał. "Nie był pod grą, bo kiepskie dośrodkowania ze skrzydeł nie dały mu przewagi nad środkowymi obrońcami". Za to "AS" był jeszcze bardziej oszczędny w ocenie gry 35-latka. "Strzelił świetnego gola i nic więcej" - skwitowano.

Robert Lewandowski ma w tym sezonie 12 bramek i pięć asyst w 25 występach we wszystkich rozgrywkach.

Kiedy FC Barcelona wraca do gry? Zagra z trzecioligowcem, a Real w derbach Madrytu

Oba zespoły nie mają dużo czasu na odpoczynek, bo w środku tygodnia zagrają w rozgrywkach Pucharu Króla. W czwartek 18 stycznia o 19:30 FC Barcelona zagra z trzecioligowym Unionistas de Salamanca. Z kolei dwie godziny później Real Madryt zagra trzeci raz w tym sezonie z Atletico Madryt. Pierwsze ligowe spotkanie między oboma zespołami zakończyło się wygraną piłkarzy Diego Simeone 3:1. Za to w półfinale Superpucharu Hiszpanii "Królewscy" po dogrywce zwyciężyli 5:3.