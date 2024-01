Eksperci mówią jednym głosem po blamażu Barcelony. Lewandowskiego też podsumowali

To był fatalny wieczór dla FC Barcelony. Ekipa Xaviego Hernandeza przegrała aż 1:4 z Realem Madryt i nie obroniła trofeum Superpucharu Hiszpanii. Nie pomógł nawet Robert Lewandowski, który zdobył honorowego gola i to wyjątkowej urody. Po ostatnim gwizdku tradycyjnie w sieci pojawiły się oceny ekspertów. Wszyscy jednoznacznie oceniają to, co pokazał Lewandowski i jego koledzy z Barcelony.

