Znamy skład FC Barcelony na mecz z Realem. Co z Lewandowskim?

Robert Lewandowski może zdobyć kolejne trofeum w barwach FC Barcelony. W czwartek Polak po raz kolejny odegrał główną rolę. Strzelił gola w półfinale Superpucharu Hiszpanii, a jego zespół pokonał Osasunę Pampeluna 2:0. Do końcowego triumfu brakuje już tylko zwycięstwa w finale nad Realem Madryt. Obie ekipy zmierzą się w niedzielny wieczór o godzinie 20:00 na Al-Awwal Park w Rijadzie. W jedenastce Xaviego nie mogło zabraknąć polskiego napastnika.

Robert Lewandowski zagra w El Clasico o Superpuchar Hiszpanii. Xavi odkrył karty. Oto składy

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to już ósme El Clasico w karierze. Do tej pory opuścił tylko jedno z powodu kontuzji. Ostatnio w październiku pojawił się na murawie na zaledwie pół godziny, ponieważ dopiero co udało mu się wyleczyć uraz. Wówczas Katalończycy przegrali u siebie 1:2, a bohaterem Realu został strzelec dwóch goli Jude Bellingham.

Superpuchar Hiszpanii to już inna historia. Równo rok temu oba kluby również spotkały się w wielkim finale w Arabii Saudyjskiej i lepsza był FC Barcelona. Wygrała 3:1, a Robert Lewandowski nie tylko zdobył bramkę, ale też zanotował asystę przy trafieniu Gaviego. Teraz młodziutki Hiszpan nie pomoże w obronie trofeum, bo od dłuższego czasu zmaga się z poważną kontuzją. Kto zatem pojawi się w na murawie.

Oto składy Realu Madryt i FC Barcelony. Kto zgranie Superpuchar Hiszpanii?

Oba kluby już podały w mediach społecznościowych wyjściowe jedenastki. Jako pierwszy uczynił to Real Madryt. W bramce zobaczymy Andrija Lunina. W obronie wystąpi czwórka: Dani Carvajal, Antonio Ruediger, Nacho Fernandez i Ferland Mendy. Formację pomocy stworzy czwórka: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos i Jude Bellingham, a w ataku pojawi się Rodrygo i Vinicius Junior.

Skład Realu Madryt:

Lunin - Carvajal, Ruediger, Nacho, Mendy - Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham - Rodrygo, Vinicius Junior

Później poznaliśmy zestawienie ekipy Xaviego. Okazuje się, że partnerami Roberta Lewandowskiego w ataku będą sensacyjnie Sergi Roberto i Ferran Torres. W bramce zobaczymy natomiast Inakiego Penę, w obronie: Ronalda Araujo, Julesa Kounde, Andreasa Christensena i Alejandro Balde, a w pomocy trio: Pedri, Frenki de Jong, Ilkay Guendogan. Mecz rozpocznie się o godz. 20:00.

Skład FC Barcelony: