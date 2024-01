W domu piłkarskiej gwiazdy rozegrały się sceny jak z horroru. Wstrząsające

Angel Correa o tym zdarzeniu będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. W sobotę we własnym domu przeżył wręcz koszmar, tyle że na jawie. Jak podało hiszpańskie radio Cadena Cope, około godziny 21:00 doszło do włamania. Do posiadłości piłkarza weszło czterech uzbrojonych mężczyzn. Chwilę później rozegrały się wstrząsające sceny.

Gwiazda Atletico obrabowana. Grozili bronią również jego rodzinie. Koszmar

Włamywacze zażądali znajdującej się w domu gotówki oraz biżuterii. Grozili piłkarzowi i członkom jego rodziny bronią. Przerażeni domownicy posłusznie wydali złodziejom wszystko, co mieli. O zdarzeniu powiadomili organy ścigania. Na miejsce zjawiła się Gwardia Cywilna, która zebrała dowody i miała zapewnić wsparcie poszkodowanym. Jak ustalono, nikt nie doznał fizycznych obrażeń. Konsekwencje psychiczne są jednak ogromne.

Jak przypomniało Cadena Cope, to nie pierwszy tego typu incydent w domu jednej z gwiazd Atletico Madryt. W ostatnich latach włamywacze obrabowali mieszkania Alvaro Moraty, Gabiego i Thomasa Parteya. Przykre doświadczenie może mieć także jeszcze jeden nieoczywisty skutek.

Angel Correa od dłuższego czasu rozważa odejście do innego klubu. Argentyńczyk nie jest zadowolony ze swojej pozycji w hierarchii trenera Diego Simeone. Co prawda w tym sezonie gra bardzo regularnie - we wszystkich rozgrywkach wystąpił 23 razy i strzelił pięć goli, ale w lwiej części były to wejścia z ławki. Sobotnie włamanie może przelać czarę goryczy. Hiszpańskie media donoszą o sporym zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej. Correa miał już dostać intratną ofertę.