Lewandowski zagraża Realowi Madryt. Hiszpanie ogłaszają

Ostatnie dni były zdecydowanie lepsze dla Roberta Lewandowskiego niż poprzednie miesiące. I choć po niektórych meczach pojawiły się głosy krytyki skierowane w jego stronę, to Hiszpanie widzą znaczną poprawę, co podkreślali m.in. po półfinale Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona wygrała 2:0 z Osasuną. Lewandowski strzelił w tym meczu pierwszego gola. "Polski napastnik wrócił do tego, co potrafi najlepiej: przyjąć piłkę i umieścić ją dokładnie tam, gdzie bramkarz nie może nic zrobić" - pisało "Mundo Deportivo".

Wszystkie oczy na Lewandowskiego. "Próba ognia. Będzie chciał"

A to nie koniec pochwał kierowanych w stronę polskiego napastnika. Kataloński "Sport" wziął się za analizę jego ostatnich występów. "Robert dobrze rozpoczął rok i zdołał strzelić dwa gole w trzech oficjalnych meczach w tym sezonie". Lewandowski rzeczywiście oprócz gola z Osasuną doliczyć może trafienie z Barbastro w Pucharze Króla. Trzecim oficjalnym meczem z jego udziałem było starcie w La Liga z Las Palmas, w którym nie pokonał bramkarza.

W związku z tym dziennikarze liczą na kontynuację strzeleckiej passy w finale Superpucharu Hiszpanii. Przypomniano ostatni mecz o to trofeum, w którym Lewandowski wręcz błysnął formą. "To był jeden z najlepszych meczów Blaugrany od czasu, gdy trenerem został Xavi Hernandez i stanowił punkt zwrotny dla drużyny. Gavi otworzył wynik, Lewandowski zakończył mecz, a Pedri uzupełnił wynik" - czytamy.

FC Barcelona wygrała przed rokiem 3:1, a Lewandowski oprócz gola dołożył też asystę przy trafieniu Gaviego. W zbliżającym się El Clasico dziennikarze liczą na powtórkę. Rok temu Lewandowski - podobnie jak z Osasuną - otworzył wynik półfinału. "Mając na celu ponowne zdobycie tytułu, 'dziewiątka' Barcelony spróbuje powtórzyć to, czego dokonała w poprzednim sezonie" - napisano.

Media liczą na zwrot w grze Barcelony. Największe nadzieje pokładają właśnie w 35-letnim napastniku, którego "rekord bramkowy w pierwszej połowie poprzedniego sezonu był nie z tego świata, a jego konsekwencja w zdobywaniu bramek (18 goli w 20 meczach w 2022 roku) pozwoliła zdobyć tytuł ligowy".

Dlatego podkreślają, że w niedzielę nastąpi "próba ognia" by sprawdzić formę Lewandowskiego. Mecz rozpocznie się o godz. 20:00. Relację na żywo z tego starcia będzie można śledzić w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.