A jednak! Sensacyjna decyzja w Barcelonie. Klamka zapadła

Joao Felix był jednym z celów Barcelony w letnim oknie transferowym. Ostatecznie transakcja z udziałem Portugalczyka została sfinalizowana pod koniec okienka i Felix przeniósł się do mistrza Hiszpanii na zasadzie wypożyczenia. Felix przystał na relatywnie niewielką gażę w Barcelonie i zgodził się na grę za 400 tys. euro tylko po to, by transfer został przeprowadzony. Teraz najnowsze wieści z Hiszpanii wskazują na to, że Xavi podjął decyzję ws. dalszej przyszłości Feliksa.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Xavi nie liczy na Joao Feliksa. "Nie jest uznawany jako priorytet"

Hiszpański dziennikarz Jose Alvarez Haya z "El Chiringuito" informuje, że Xavi podjął decyzję ws. jednego z piłkarzy Barcelony. Mowa o Joao Feliksie, który przebywa w klubie na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt. Zgodnie z doniesieniami wspomnianego dziennikarza, Felix nie widnieje w planach Xaviego na kolejny sezon i jego przyszłość nie jest uznawana jako priorytet. Portugalczyk występuje w Barcelonie głównie na pozycji lewego skrzydłowego. Wcześniej dziennik "Sport" podawał, że znacznie wyżej w hierarchii od Feliksa jest Ferran Torres.

Felix do tej pory zagrał w 23 meczach Barcelony we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zanotował pięć asyst. Więcej trafień od niego ma tylko Robert Lewandowski (11) i wspomniany Ferran (7). Warto dodać, że Felix został wypożyczony do Barcelony bez opcji wykupu, a Atletico liczyło, że zarobi na Portugalczyku 80 mln euro. Pod koniec 2023 roku hiszpańskie media podawały, że Barcelona zamierza zaproponować madrytczykom wymianę, dzięki której Felix trafi na stałe do Katalonii, a w drugą stronę powędruje Ferran Torres.

Co ciekawe, Xavi mówił przed grudniowym meczem z Gironą, że chciałby zatrzymać w Barcelonie obu Portugalczyków - i Joao Feliksa, i Joao Cancelo. - Mam nadzieję, że nam się to uda. Chciałbym mieć tym zawodników w swojej drużynie na stałe. Przyszli do nas niedawno, a mimo to dali zespołowi wiele - przekazał trener Barcelony w trakcie konferencji prasowej.

Barcelona zagra w najbliższą niedzielę z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii (14.01, godz. 20:00). W 1/8 finału Ligi Mistrzów czeka ją dwumecz z Napoli. Z kolei w lidze hiszpańskiej Barcelona jest na trzecim miejscu z 41 punktami i traci siedem do prowadzącego Realu Madryt oraz Girony.