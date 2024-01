A jednak! Sensacyjny wyrok słynnego sędziego ws. gola Lewandowskiego [WIDEO]

FC Barcelona wygrała 2:0 z Osasuną w półfinale Superpucharu Hiszpanii, ale druga bramka Lamine'a Yamala jedynie zamknęła mecz w 93. minucie gry. Znacznie ważniejsze było trafienie Roberta Lewandowskiego z 59. minuty, które dało prowadzenie 1:0. Jednak gol Polaka wywołał w Hiszpanii sporo kontrowersji. Głos w tej sprawie zabrał Mateu Lahoz.

Mateu Lahoz komentuje gola Roberta Lewandowskiego. "Oczywisty faul"

Tuż przed trafieniem Lewandowskiego Barcelona odzyskała piłkę w środku pola po starciu Andreasa Christensena z Jose Manuelem Arnaizem. Drugi z zawodników upadł na murawę, a arbiter nie dopatrzył się przewinienia. Piłkarze Osasuny protestowali i próbowali przekonać sędziego, że obrońca Barcelony faulował.

Finalnie gol został jednak uznany, a w Hiszpanii trwają dyskusje o słuszności decyzji sędziego. Głos postanowił zabrać najbardziej znany arbiter z tego kraju - Mateu Lahoz, który niedawno zakończył karierę. Według dawnego sędziego gol Lewandowskiego został uznany słusznie.

- Według mnie nie jest to wystarczający ruch, żeby odgwizdać faul. W hiszpańskiej kulturze sędziowania zwykle gwiżdże się takie sytuacje. Dzisiaj podczas meczu była mniejsza intensywność fauli - przekazał ekspert w "Tiempo de Juego".

Kontrowersyjny jest świadomy, że dla wielu istniały podstawy do anulowania gola. To miałyby wynikać jednak z błędnej interpretacji sytuacji i zniekształcenia jej powtórkami. - Można znaleźć moment uderzenia Arnaiza przez Christensena. Jeśli zrobisz przybliżenie, jest to oczywisty faul. Natomiast mówimy o tym, że futbol nigdy nie powinien być zniekształcany powtórkami w zwolnionym tempie - to nie jest faul - dodał Lahoz i skwitował, że zawodnicy powinni nauczyć się rozumieć decyzje sędziów.

Finalnie FC Barcelona wygrała 2:0, a Robert Lewandowski zapisał na swoim koncie gola. Teraz zawodników Xaviego czeka starcie finałowe z Realem Madryt. El Clasico w Arabii Saudyjskiej zaplanowano na niedzielę 14 stycznia o 20:00.