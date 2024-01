Eksperci mówią jednym głosem o występie Lewandowskiego i Barcelony

FC Barcelona pokonała w czwartek Osasunę Pampeluna 2:0 w półfinale Superpucharu Hiszpanii, a pierwszego gola dla mistrzów Hiszpanii strzelił Robert Lewandowski, który w 59. minucie wspaniale wykończył podanie Ilkaya Guendogana. Barca awansowała do niedzielnego finału, w którym zmierzy się z Realem Madryt, a tak jej zwycięstwo i postawę Lewandowskiego komentowano na portalu X (dawniej Twitter).

Lewandowski zrobił to jak 1,5 roku temu, a Barca przerwała niechlubną serię. Eksperci po meczu z Osasuną

Jak zauważa Piotr Majchrzak z Viaplay Sports, w bramce z 59. minuty widzieliśmy starego, dobrego Roberta Lewandowskiego. "Zrobił to jak półtora roku temu" - napisał.

Drugiego gola dla Barcelony strzelił już w doliczonym czasie gry Lamine Yamal. Dzięki temu Barca wygrała po raz pierwszy od września różnicą więcej niż jednego gola. Udało się jej to po 114 dniach i 21 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Oprócz bramki Roberta Lewandowskiego, w czwartek hattricka w Pucharze Włoch zaliczył Arkadiusz Milik, a dzień wcześniej wspaniale w lidze tureckiej wypadł Sebastian Szymański. Z tego wszystkiego na pewno cieszy się selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz.

Dominik Piechota z "Weszło" uważa, że mimo gola Lewandowskiego największym bohaterem ostatnich dni jest Ilkay Gundogan. "Nie wiem, gdzie byłaby ta Barcelona, gdyby nie Ilkay Gundogan, ale zdecydowanie wziął na plecy i uratował najwięcej meczów w tym sezonie" - stwierdził.

W czwartkowym spotkaniu były dwie spore kontrowersje. Barcelona w 32. minucie domagała się czerwonej kartki dla Alejandro Cateny po faulu na wychodzącym sam na sam z bramkarzem Raphinhi, z kolei Osasuna uważała, że w akcji bramkowej Barcy Innego zdania jest jednak Marcin Gazda z Eleven Sports.

Barcelonie w tym meczu udało się nie stracić gola, co wcale nie zdarza się często w tym sezonie. Michał Gajdek z "FCBarca.com" przyczynę lepszej gry defensywy widzi w powrocie do czwórki obrońców, która najlepiej prezentowała się w zeszłych rozgrywkach, czyli Balde, Araujo, Christensena i Kounde.

Wielbiciel statystyk Cezary Kawecki zauważył, że Robert Lewandowski strzelił gola w każdym z trzech meczów Superpucharu Hiszpanii, w których brał udział.

Mimo zwycięstwa mistrzów Hiszpanii Marcin Gazda nie był pod wrażeniem występu Barcelony i skrytykował Xaviego Hernandeza. "Każdy kolejny mecz stawia minusy przy Xavim" - twierdzi.

FC Barcelona będzie w finale z Realem Madryt szukała nie tylko obrony trofeum, ale też impulsu na dalszą część sezonu - uważa Dominik Piechota, którego zdaniem jednak to Real jest faworytem niedzielnej konfrontacji. "Rudiger vs Lewandowski. Bellingham vs Gundogan. Vinicius vs Araujo. Czekam" - dodał.