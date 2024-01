Niesamowite, jak Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Określili go jednym słowem

Robert Lewandowski ponownie błysnął w barwach FC Barcelony. Polak stał się bohaterem drużyny, wprowadzając ją do finału Superpucharu Hiszpanii. W półfinale z Osasuną strzelił gola na 1:0, precyzyjnym płaskim strzałem tuż przy słupku. Ostatecznie jego zespół wygrał 2:0, bo w końcowych minutach podwyższył Lamine Yamal. Grę naszego napastnika dość niejednoznacznie oceniła hiszpańska prasa.

Robert Lewandowski dał FC Barcelonie finał Superpucharu Hiszpanii. "Potrzebował tego jak jedzenia"

Z jednej strony wszystkie najważniejsze tytuły doceniły wkład Lewandowskiego i strzeloną bramkę. Z drugiej oczekiwania nadal są zdecydowanie większe. Widać to po wystawionych ocenach, które w przypadku Lewandowskiego nie wyróżniały się na tle reszty drużyny. - Superpuchar w zeszłym sezonie był dla Lewandowskiego ostatnim dobrym okresem w Barcelonie i teraz ma nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie punktem zwrotnym, aby ponownie nawiązał do swojej najlepszej strzeleckiej wersji. Polak miał szansę, by wykorzystać kontratak w 12. minucie, ale trafił w Sergio Herrerę, a potem bezskutecznie próbował strzelać głową. W drugiej połowie nadal nie miał szczęścia, aż w 59. minucie wykorzystał dobre podanie Guendogana i otworzył wynik - podsumowała "Marca", która dała mu skromne "5".

"Odblokowany" - takiego określenia użył z kolei kataloński "Sport". - Po zmarnowaniu dwóch klarownych okazji Polak w końcu się odblokował. W 13. minucie zmarnował okazję, nie wierząc w to, jak fantastycznie zatrzymał go Herrera. A potem po ładnie rozegranej akcji posłał zbyt lekką główkę obok bramki. W drugiej połowie dobrze spożytkował precyzyjne podanie Guendogana. Były gracz Bayernu potrzebował tego tak, jak potrzebuje jedzenia - podsumował dziennik i wystawił mu "6".

Lewandowski z golem, ale niedosyt pozostał. "Wciąż daleko mu do najlepszej wersji"

Konkretnej oceny nie przyznało "Mundo Deportivo". Pozwoliło sobie jedynie na krótkie podsumowanie. - Walczył w gąszczu czerwonych nóg, a na początku drugiej połowy wykorzystał błąd i zdobył bramkę na 1:0, jak przystało na "dziewiątkę" - możemy przeczytać.

Zdecydowanie bardziej krytyczny był portal onefootball.com, który ocenił Lewandowskiego na "5", a do jego gry miał sporo zastrzeżeń. - Mimo jednej bramki polski napastnik pokazuje, że wciąż daleko mu do najlepszej wersji Lewandowskiego. Dziewiątka Xaviego była powolna, statyczna w kombinacjach z kolegami z drużyny i niezbyt skuteczna przed bramką. Jednak to nie pierwszy raz w tej kampanii, kiedy zabójczy strzelec dał zwycięstwo FC Barcelonie, która dzięki niemu znajdzie się w finale Superpucharu Hiszpanii - zakończył optymistycznie.