Niemcy napisali o Lewandowskim. Docenili to, co zrobił Polak dla Barcelony

FC Barcelona miała nadspodziewanie dużo trudności w meczu 1/16 finału Pucharu Króla z czwartoligowy UD Barbastro (3:2). Przez to Xavi musiał wpuścić na murawę kilku podstawowych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego. Ten nie zawiódł i w ostatnich minutach wykorzystał rzut karny, trafiając na 3:1. Dzięki temu nawet druga stracona bramka nie odebrała jego zespołowi awansu.

Hiszpańscy dziennikarze byli dosyć krytyczne wobec katalońskiego zespołu. "Nie wie, jak wygrać spokojny mecz" - pisali. Chwalili za to polskiego napastnika, dla którego był to pierwszy gol od 10 grudnia. "Koniec zatem z suszą" - triumfalnie ogłoszono.

Niemieckie media piszą o meczu FC Barcelony. Podkreślają wagę gola Roberta Lewandowskiego

O tym meczu pisały również niemieckie media. "Bild" zaznaczył, że mistrzowie Hiszpanii "drżeli" o awans, który uzyskali dzięki m.in. za sprawą gola Lewandowskiego. "Była gwiazda Bayernu uratowała FC Barcelonę przed blamażem w meczu pucharowym przeciwko drużynie z czwartej ligi UD Barbastro" - czytamy.

Podobny wydźwięk ma artykuł "Kickera". Tam stwierdzono, że mająca duże trudności Barcelona zakończyła mecz "z podbitym okiem". Podkreślono, że w pierwszej połowie jej przewaga była wyraźna, ale "nie zostało to nagrodzone" kolejnymi bramkami (do przerwy było 1:0). Z kolei po golu na 2:0 "presja zmalała", przez co zaczęła pozwalać Barbastro na zbyt wiele. Gol Lewandowskiego przyniósł tylko "przypuszczalne zbawienie", a to dlatego, że rywale zdążyli zmniejszyć straty i w samej końcówce było bardzo gorąco.

Wymęczona wygrana z czwartoligowcem pozwala Barcelonie względnie spokojnie szykować się do kolejnych spotkań. Najbliższe zostanie rozegrane 11 stycznia, będzie to półfinał Superpucharu Hiszpanii, w którym zmierzy się z Osasuną.