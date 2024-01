Hiszpanie ogłaszają prosto z Barcelony. "Tracą do niego cierpliwość"

Latem 2022 roku do FC Barcelony za wielkie pieniądze trafił nie tylko Robert Lewandowski, ale także Raphinha. Za Brazylijczyka klub zapłacił wtedy Leeds United 58 milionów euro. Raphinha podpisał umowę do końca czerwca 2027 roku i miał być jednym z filarów odbudowującego się klubu ze stolicy Katalonii. O ile w poprzednich rozgrywkach skrzydłowy przyczynił się do mistrzostwa Hiszpanii, tak teraz nie potrafi ustabilizować formy i nie brakuje doniesień o jego możliwym odejściu z klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

W Barcelonie zaczynają tracić cierpliwość do Raphinhi

Dziennik "Sport" poinformował, że w Barcelonie mają nadzieję, że 2024 rok będzie rokiem Raphinhi. Jednak Brazylijczyk zaliczył słaby występ przeciwko Las Palmas (2:1) i dlatego w klubie "zaczynają od jakiegoś czasu tracić do niego cierpliwość". Chociaż pozostaje on podstawowym zawodnikiem dla Xaviego Hernandeza, to FC Barcelona może wystawić go na sprzedaż latem, jeśli Raphinha nie zrobi kroku do przodu. Dzięki temu klub odzyskałby wydane na niego pieniądze i miałby środki na innego skrzydłowego w jego miejsce.

"Sport" ujawnił, że minionego lata Barcelona miała ofertę za reprezentanta Brazylii, ale dyrektor sportowy Deco postanowił ją odrzucić z braku możliwości sprowadzenia zawodnika w jego miejsce. "Deco wierzył, że po pierwszym roku aklimatyzacji Raphinha eksploduje w Barcelonie. Na razie tak się nie stało i dlatego pojawiają się obawy" - czytamy w artykule.

Zdaniem źródła Barcelona poszukuje zdecydowanego zawodnika na skrzydle, a takim nie jest Raphinha, który momentami wygląda słabiej od 16-letniego Lamine'a Yamala. W klubie wiedzą, że Brazylijczyk jest ceniony w Premier League oraz w klubach z Arabii Saudyjskiej. Dlatego może odejść latem, jeśli nie ustabilizuje formy na wysokim poziomie.

Dotychczas Raphinha rozegrał 68 spotkań w barwach FC Barcelony, w których strzelił 13 bramek i zanotował 19 asyst.