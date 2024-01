Cud uratował Barcelonę w 91. minucie. Oto tabela La Liga po meczu z Las Palmas [TABELA]

FC Barcelonie fatalnie spisuje się w obecnym sezonie. Mimo że awansowała do fazy pucharowej LM, to styl, w jakim tego dokonała, pozostawił wiele do życzenia. Bardzo słabo zespół radzi sobie również w rozgrywkach ligowych. Wszystko wskazywało na to, że czwartkowe spotkanie z Las Palmas zakończy się wpadką, ale cudem udało się odmienić jego losy.

FC Barcelona zmniejsza stratę do czołówki. Oto tabela LaLiga

Spotkanie koszmarnie rozpoczęło się dla mistrzów Hiszpanii, ponieważ już w 11. minucie boisko z powodu kontuzji opuścił Joao Cancelo. Niespełna minutę później było już 1:0 dla rywali, a gola strzelił były zawodnik FC Barcelony Munir El Haddadi. Przed przerwą mogli oni jeszcze nawet podwyższyć prowadzenie, ale uderzenie jednego z piłkarzy trafiło w słupek.

Piłkarze Xaviego próbowali, atakowali, ale bez żadnych konkretnych okazji. Wreszcie w 55. minucie bardzo duże zamieszanie przed polem karnym wykorzystał Ferran Torres, który sprytnym strzałem pokonał Alvaro Vallesa. Asystę drugiego stopnia zaliczył kompletnie niewidoczny Robert Lewandowski, którego... jeden wybijających futbolówkę obrońców Las Palmas trafił w głowę. "To było najlepsze zagranie Lewandowskiego w tym meczu" - relacjonowali komentatorzy.

Upływały kolejne minuty, a wynik pozostawał bez zmian. Szkoleniowiec Xavi postanowił w 72. minucie wprowadzić na murawę Joao Felixa oraz Lamine Yamala, którzy zastąpili Raphinhę i... Roberta Lewandowskiego. "Zasłużył na tę zmianę" - przekazali komentatorzy. Nieco później w barwach FC Barcelony zadebiutował za to Vitor Roque. Widać było dużą chęć do gry, ale nie udało mu się trafić do bramki rywala.

I choć wydawało się, że remisowy wynik utrzyma się do końca, to w doliczonym czasie gry fatalny błąd popełnił Daley Sinkgraven, po którym sędzia podyktował rzut karny, a Holendra wyrzucił z boiska. Do jedenastki podszedł Ilkay Guendogan, który pewnie umieścił piłkę w siatce i dał FC Barcelonie niezwykle cenne zwycięstwo. "Przepchnęli na słowo honoru zwycięstwo kolanem" - podsumowali komentatorzy.

Dzięki tej wygranej mistrzowie Hiszpanii awansowali na trzecie miejsce w ligowej tabeli, mając po 19 kolejkach na koncie 41 punktów. Liderem jest Real Madryt (48 pkt), który wyprzedza Gironę (48 pkt).

Skrócona tabela LaLiga po 19 kolejkach:

1. Real Madryt - 19 meczów, 48 pkt, bilans bramkowy 40:11

2. Girona - 19 meczów, 48 pkt, 46:24

3. FC Barcelona - 19 meczów, 41 pkt, 36:22

4. Athletic Bilbao - 19 meczów, 38 pkt, 36:19

5. Atletico Madryt - 19 meczów, 38 pkt, 39:23.

