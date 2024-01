Xavi ostrzegł Lewandowskiego. Nie ma przebacz. "Oni o tym wiedzą"

Robert Lewandowski ma ostatnio duży problem, aby regularnie trafiać do bramki rywala. Gdyby tego było mało, to do zespołu dołączył niedawno Vitor Roque, który będzie jego największą konkurencją. Podczas ostatniej konferencji prasowej szkoleniowiec FC Barcelony powiedział coś, co może mocno uderzyć w naszego piłkarza. - Oni o tym wiedzą - powiedział przed starciem z Las Palmas.

