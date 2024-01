"Interes życia". Real oddał go za marne grosze. Teraz jest wart 100 mln euro

Takefusa Kubo trafił do Europy, kiedy w lipcu 2019 roku przeniósł się z FC Tokyo do Realu Madryt. Błyskawicznie wywołał gigantyczne wrażenie na kibicach, a wielu spodziewało się nawet, że w przyszłości będzie stanowił o sile legendarnego klubu. Mimo to postanowiono sprzedać go niedawno do Realu Sociedad zaledwie za sześć milionów euro. Międzynarodowe Centrum Studiów Sportowych (CIES) podało w czwartek, że aktualnie jest on wart 16 razy więcej.

