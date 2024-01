Ekspert szczerze o Roque. Pod tym względem ma przewagę nad Lewandowskim

Brazylijczyk Vitor Roque ma zaledwie 18 lat i jeszcze kilka miesięcy temu miał przychodzić do FC Barcelony jako zmiennik Roberta Lewandowskiego oraz uczyć się gry od polskiego napastnika. Rozczarowujące wyniki zespołu w lidze sprawiły jednak, że Brazylijczyk był ostatnio opisywany jako zawodnik, który magicznie naprawi problemy ze skutecznością piłkarzy Xaviego Hernandeza, a może nawet posadzi na ławce Lewandowskiego.

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Roque od kilku dni jest już w Barcelonie, a jak poinformował Javi Miguel z dziennika "AS", zawodnik znalazł już wsparcie w nowym zespole. Dwóch piłkarzy Barcelony postanowiło się zaopiekować Brazylijczykiem. "Robert Lewandowski i Raphinha ani na sekundę nie rozstają się z Roque. Również są razem podczas wizyt w szpitalach" - przekazał Miguel na platformie X.

Ekspert porównał Roberta Lewandowskiego i Vitora Roque. "Ma naturalną technikę"

Charakterystykę piłkarską Roque przedstawił ekspert od brazylijskiego futbolu Bartłomiej Rabij w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet. - Jest bardzo szybki, bardzo sprawny. Nie jest to typ dryblera, który bierze piłkę, ogrywa trzech rywali i strzela. Natomiast jest bardzo sprytny, zwinny, reaktywny. Nie boi się starć z silnym obrońcą. [...] Strzela dużo goli z takich sytuacyjnych piłek. Po prostu ma instynkt. W trudnej sytuacji potrafi wcisnąć nogę, gdzie trzeba - stwierdził, porównując Brazylijczyka do młodego Luisa Suareza.

- Vitor Roque ma naturalną technikę, której Lewandowski nie ma. Robert nigdy nie był wirtuozem techniki, tylko ją wypracował. Więc pod tym względem Vitor Roque już na "dzień dobry" ma przewagę nad Lewandowskim - dodał Rabij, porównując Polaka z nowym kolegą z zespołu. Zaznaczył też jednak, że trudno oczekiwać od Roque, że zbawi atak Barcelony. - To, co piszą dziennikarze, to jedno, ale mam nadzieję, że nikt w klubie nie jest na tyle głupi, żeby od 18-latka z Athletico Paranaense wymagać 20 goli w sezonie. Zdziwiłbym się, gdyby do tego doszło - podsumował.

Lewandowski i Roque razem? "Nie sądzę"

Ważne jest również to, czy Lewandowski i Roque będą w stanie obaj występować na boisku w tym samym czasie. Zdaniem Xaviego Hernandeza jest to możliwe. - Vitor może grać z Robertem w określonych momentach meczu. Roque może grać w środku ataku lub na skrzydle. Spokojnie obaj gracze mogą się dostosować - stwierdził szkoleniowiec FC Barcelony.

Z kolei zdaniem Rabija trudno sobie wyobrazić podobny scenariusz. - Nie sądzę, żeby obaj mieli grać w wyjściowym składzie. Wydaje mi się, że Vitora Roque czeka na razie regularne wchodzenie na boisko w trakcie meczów - stwierdził.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski ma dotychczas dziewięć bramek i pięć asyst w 21 występach. Wyjazdowy mecz z Las Palmas FC Barcelona rozegra w czwartek 4 stycznia o godz. 21.30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.