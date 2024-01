Piłkarz Realu Madryt w akcji. Absolutna kompromitacja [WIDEO]

Real Madryt ostatni mecz przed przerwą świąteczną rozegrał 21 grudnia, kiedy to wygrał z Deportivo Alaves 1:0. Długa przerwa nie okazała się najlepsza dla piłkarzy Carlo Ancelottiego, którzy wrócili do gry 3 stycznia w starciu z Mallorcą. Co prawda wygrali 1:0, ale o wynik musieli walczyć do samego końca i zaprezentowali sporą nieskuteczność. Szczególnie zrobił to Brahim Diaz.

Pudło roku już na początku stycznia? Brahim Diaz nie popisał się w meczu Real Madryt - Mallorca

Jedynego gola w meczu Realu Madryt z Mallorcą zdobył Antonio Rudiger w 78. minucie gry. Piłkarze Carlo Ancellotiego oddali aż 17 strzałów, ale zaledwie pięć było celnych. Ponadto w drugiej części meczu zmarnowali znakomitą okazję, by nie męczyć się z rywalami do samego końca.

Chodzi o świetną kombinacyjną akcję zawodników, którą rozpoczął na skrzydle Brahim Diaz. Hiszpan zgrał do Joselu, a ten wystawił piłkę przed pole karne do Federico Valverde. Pomocnik uruchomił na skrzydle Rodrygo, a Brazylijczyk oddał dobry strzał, który odbił bramkarz rywali. Piłka trafiła jednak prosto na głowę Diaza przed pustą bramkę.

24-latek mógł po prostu wbić ją do siatki, ale zamiast cieszyć się z gola, zgłosił poważną kandydaturę do nagrody pudła roku. I to już 3 stycznia. Piłka po jego z pozoru prostym strzale wylądowała na słupku pustej bramki i odbiła się poza jej światło. Z tej sytuacji Real nie zdobył gola.

Na szczęście dla Brahima Diaza jego drużyna wygrała mecz 1:0, więc fatalne pudło nie miało opłakanych skutków. Real Madryt po 15 zwycięstwie w tym sezonie La Liga ma na koncie 48 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Tyle samo "oczek" ma jednak druga Girona. Kolejne starcie piłkarzy Carlo Ancelottiego zaplanowano na 6 stycznia o 21:30 przeciwko Arandinie w Pucharze Króla. Następnym meczem ligowym będą derby Madrytu z Atletico, które odbędą się 10 stycznia.