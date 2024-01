Co za mecz rywali Barcelony. 7 goli, ostatni w 91. minucie. Niemożliwe nie istnieje

Nie było w XXI wieku większej sensacji w czołowych ligach świata niż triumf Leicester City w Premier League w 2016 roku. To był tak niespodziewany wynik, że trudno było przypuszczać, że w kolejnych latach znowu mogłoby dojść do podobnej sensacji. A jednak Girona, która jeszcze dwa lata temu była w drugiej lidze, robi co może, by stać się "hiszpańskim Leicester".

REKLAMA

Zobacz wideo

Po 18 kolejkach Girona miała 45 punktów, czyli tyle co Real Madryt i o siedem "oczek" więcej niż Atletico. W środę wieczorem "Królewscy" jednak odskoczyli na moment na trzy punkty, bo wymęczyli wygraną 1:0 z Mallorcą. A Girona miała trudne zadanie, bo mierzyła się z Atletico.

Gospodarze objęli prowadzenie już w 2. minucie, gdy Pablo Torre przytomnie wypatrzył Valery'ego Fernándeza, a ten popisał się cudownym strzałem zza pola karnego.

W 14. minucie był już remis, gdy do siatki trafił Alvaro Morata. Girona jednak się nie poddała. Wręcz przeciwnie. Szybko odpowiedziała dwoma trafieniami. Na 2:1 strzelił Savio, a w 39. minucie prowadzenie podwyższył Daley Blind.

Tuż przed przerwą Atletico jednak złapało kontakt. Znowu na listę strzelców wpisał się Morata, który wykorzystał fakt, że obrona Girony nieco zaspała.

Hat-trick Alvaro Moraty [WIDEO]

Chociaż 31-letni Morata ma na koncie dwa puchary Ligi Mistrzów oraz grę dla Chelsea, Realu czy Juventusu, to jego umiejętności strzeleckie często były podważane. W tym sezonie Hiszpan pokazuje, że jest świetnym napastnikiem.

Przed meczem z Gironą, Morata miał na koncie 14 goli (dziewięć w lidze i pięć w LM), ale w środowy wieczór zakończył już z 17 bramkami. W 54. minucie skompletował hat-tricka, gdy lekką podcinką pokonał bramkarza.

- To pewnie najsmutniejszy hat-trick w jego karierze - mówił po ostatnim gwizdku Leszek Orłowski z Canal +, bo w doliczonym czasie gry bramkę na 4:3 dla Girony zdobył Ivan Martin, popisując się sprytnym strzałem, który zaskoczył Jana Oblaka.

Girona i Real na czele

Tym samym piłkarze Michela mają 48 punktów, czyli tyle samo co lider - Real. Natomiast zawodnicy Diego Simeone zamykają podium z 38 punktami. Tyle samo "oczek" ma też Barcelona, która w czwartek zagra z Las Palmas.

Składy i bramki:

Girona : Gazzaniga - Couto, E. García, Blind, Gutiérrez - Torre (67. A. Martínez), I. Martín, A. García, V. Fernández (59. Solís), Sávio (89. Portu) - Dovbyk (67. Stuani).

: Gazzaniga - Couto, E. García, Blind, Gutiérrez - Torre (67. A. Martínez), I. Martín, A. García, V. Fernández (59. Solís), Sávio (89. Portu) - Dovbyk (67. Stuani). Atletico Madryt: Oblak - Llorente, Giménez, Witsel, Hermoso - Riquelme (77. Correa), de Paul (86. Depay), Koke, Lino (46. Molina) - Griezmann (89. Saúl), Morata (89. Azpilicueta).

Bramki: