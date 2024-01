Co za emocje w meczu Realu. To była 78. minuta [WIDEO]

Na początek 2024 roku przypadło w Hiszpanii rozgrywanie 19. kolejki La Liga. Przed tą serią gier liderem był Real Madryt, który wyprzedzał Gironę dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Za tymi ekipami były Atletico Madryt i FC Barcelona, które traciły do "Królewskich" i Girony siedem punktów.

Real Madryt w środę zmierzył się z Mallorcą. Przetrzebiony przez kontuzje na przestrzeni ostatnich miesięcy zespół Carlo Ancelottiego mógł w tym meczu liczyć na powracającego Viniciusa Juniora. To właśnie on był najgroźniejszym zawodnikiem madrytczyków, którzy nie zachwycali w pierwszej części gry. Do tego musieli uważać na groźne kontrataki rywali. Do przerwy było jednak 0:0.

Antonio Ruediger bohaterem Realu Madryt

W drugiej części gry to goście byli blisko zdobycia bramki na 1:0. Po zamieszaniu zza pola karnego uderzył Samu Costa, piłka przeszła między nogami Aureliena Tchouameniego i trafiła w zewnętrzną stronę słupka. Był to poważny sygnał ostrzegawczy dla "Królewskich", którzy nie potrafili znaleźć drogi do bramki rywali.

Na boisku pojawili się Brahim Diaz oraz Joselu i to pierwszy z nich w 71. minucie miał doskonałą okazję do zdobycia bramki. Rodrygo uderzył, bramkarz Mallorki sparował jego uderzenie na głowę Hiszpana, który mając przed sobą pustą bramkę, trafił tylko w słupek. Ostatecznie Real dopiął swego w 78. minucie spotkania. Luka Modrić dośrodkował z rzutu rożnego w pole karne, a tam najwyżej wyskoczył Antonio Ruediger i pewnie posłał piłkę do siatki.

Chociaż w końcówce Mallorca próbowała zdobyć gola wyrównującego, to ostatecznie Real Madryt wygrał to spotkanie 1:0. Umocnił się dzięki temu na prowadzeniu w tabeli La Liga i ma obecnie 48 punktów, o trzy więcej od Girony, która w środowy wieczór podejmie Atletico Madryt.

Z kolei jw czwartek o 21:30 stratę do czołówki będzie próbowała zmniejszyć FC Barcelona. Katalończycy zagrają wtedy na wyjeździe z Las Palmas. Aktualnie tracą do odwiecznych rywali z Madrytu dziesięć punktów.