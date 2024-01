Jest nagranie z treningu Barcelony. Tylko zobacz, co zrobił Lewandowski

Robert Lewandowski na pewno będzie chciał zapomnieć o ostatnich kilku miesiącach, żeby ze spokojem rozpocząć granie w 2024 roku. W ostatnim czasie nie brakowało doniesień o potencjalnym odejściu napastnika z FC Barcelony, jeśli nie poprawi swojej dyspozycji. Do tego do klubu trafił 18-letni Vitor Roque, który ma być jego zmiennikiem, ale i konkurentem na pozycji nr "9".

Xavi Hernandez podkreśla jednak, że obaj zawodnicy mogą razem występować na boisku. - Vitor może grać z Robertem w określonych momentach meczu. Roque może grać w środku ataku lub na skrzydle. Spokojnie obaj gracze mogą się dostosować - powiedział szkoleniowiec Barcelony na konferencji prasowej przed meczem z Las Palmas.

Robert Lewandowski był szybszy od innych piłkarzy FC Barcelony

W ostatnich dniach Robert Lewandowski nie raz pokazywał, że wziął się ostro do pracy. Polski napastnik w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia, na których widać, jak biega po bieżni z maską tlenową na twarzy. Dodał też w relacji na Instagramie znaną piosenkę "Eye of the Tiger". To wywołało burzę, bowiem pseudonimem "Tiger" posługuje się na co dzień Victor Roque.

W środowe popołudnie odbył się ostatni trening FC Barcelony przed czwartkowym meczem z Las Palmas. Pierwszym zawodnikiem, który wyszedł na boisko i rozmawiał ze sztabem szkoleniowym, był właśnie Robert Lewandowski. Na nagraniu opublikowanym przez Davida Ibaneza widać, jak 35-latek rozmawia na murawie z Xavim Hernandezem. Jak zatem widać, Polak lubi dać przykład kolegom, meldując się na zajęciach jako pierwszy. A może wysyła sygnał, że to on pracuje najciężej i zdecydowanie nie odda miejsca w składzie nowej gwieździe.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski ma dotychczas dziewięć bramek i pięć asyst w 21 występach. Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w czwartek 4 stycznia o 21:30 na wyjeździe z Las Palmas. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.