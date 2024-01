Tak ma wyglądać rywalizacja Lewandowski - Roque. Xavi tłumaczy

Robert Lewandowski notuje słabsze wyniki indywidualne w tym sezonie. Polak ma dziewięć goli i pięć asyst po 21 meczach, natomiast często miewał serie meczów bez strzelonego gola. Dodatkowo często był krytykowany w hiszpańskich mediach i regularnie pojawiały się plotki nt. możliwego rozstania Barcelony z Lewandowskim. W związku z tym mistrz Hiszpanii postanowił działać i przyspieszył transfer Vitora Roque z Athletico Paranaense. Jak Xavi widzi współpracę obu napastników w najbliższych miesiącach?

Xavi mówi o współpracy Roque z Lewandowskim. I wszystko jasne

Xavi pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Las Palmas. Trener Barcelony otrzymał pytanie, czy Roque i Lewandowski mogą grać w jednym momencie na boisku. - Tak, jest to możliwe. Vitor może grać z Robertem w określonych momentach meczu. Roque może grać w środku ataku lub na skrzydle. Spokojnie obaj gracze mogą się dostosować - powiedział. To więc potwierdza wieści hiszpańskich mediów z ostatnich dni, które sugerowały, że Roque nie będzie w tym momencie konkurencją dla Lewandowskiego.

"Klub uważa napastników za kompatybilnych, a Roque poza tym będzie potrzebował okresu adaptacji. Nie zabierze składu ani Lewandowskiemu, ani innym stałym bywalcom w składzie u Xaviego. Młody Roque ma być uzupełnieniem, a nie konkurencją" - pisał hiszpański dziennik "Marca". Roque tuż po transferze mówił m.in. o współpracy z Lewandowskim. - Mam nadzieję, że będę czerpał przyjemność z gry z najlepszymi zawodnikami na świecie. Wszyscy są tu bardzo dobrzy, ale nie mogę się doczekać gry z Lewandowskim - komentował Brazylijczyk.

W dalszej części konferencji Xavi odniósł się do wątku z zarejestrowaniem Roque w lidze hiszpańskiej. Jak teraz wygląda sytuacja? - Z tego, co mi przekazano, proces rejestracji nie został jeszcze zakończony. Mam nadzieję, że będę mógł go powołać. To chyba kwestia godzin. Roque fizycznie wygląda dobrze, ale musi się zaadaptować. Będziemy podchodzić do niego ostrożnie. Im więcej graczy rywalizuje ze sobą, tym lepiej - wytłumaczył trener Barcelony.

Z ostatnich doniesień Gerarda Romero wynika, że Barcelona nie może zarejestrować Roque na stałe w lidze hiszpańskiej. Brazylijczyk będzie zarejestrowany do końca sezonu w ramach wypożyczenia, a potem klub będzie musiał odnotować kolejne przychody (około 20 mln euro), by zarejestrować pełny kontrakt piłkarza. Wcześniej wydawało się, że do rejestracji wystarczy jedynie przedstawienie władzom La Liga odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi, że Gavi nie zagra żadnego meczu do końca sezonu.

Mecz Barcelony z Las Palmas odbędzie się w czwartek 3 stycznia o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.