Tomaszewski żąda przewrotu w życiu Lewandowskiego. Tak wróci do formy

Robert Lewandowski nie może uznać ostatnich tygodni za udane. Polak jest w kiepskiej dyspozycji. Regularnie dochodzi do dogodnych sytuacji podbramkowych, ale wiele z nich marnuje. Przez to w 10 minionych meczach FC Barcelony wpisał się na listę strzelców zaledwie trzykrotnie. To znacznie odstaje od liczb i formy, do których przyzwyczaił kibiców.

Jan Tomaszewski ma radę dla Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące słowa

Lewandowski regularnie jest krytykowany przez hiszpańską prasę. Ponadto FC Barcelona ściągnęła utalentowanego Vitora Roque. Brazylijczyk ma być dodatkową motywacją dla polskiego napastnika, ponieważ wszyscy w klubie chcą, aby jak najszybciej wrócił do regularnego zdobywania bramek. Na temat ostatniej formy Lewandowskiego wypowiedział się Jan Tomaszewski. Były piłkarz wie, w jaki sposób zawodnik może wrócić do dobrej dyspozycji i ma dla niego zaskakującą radę.

- Mam nadzieję, że Barcelona, wiem, że tutaj się narażę wielu kibicom, będzie grała bez Lewandowskiego, który w zimowym oknie przejdzie do arabskiego klubu - powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Zdaniem Tomaszewskiego taki ruch pomógłby Lewandowskiemu w odzyskaniu pewności siebie. - Widać, że Robert jest w dołku. Potrzebuje tego oddechu. Jestem przekonany, że jeśli Robert zmieni barwy klubowe i zagra tak jak Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej, to będzie innym zawodnikiem w drużynie narodowej - dodał.

Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się informacje na temat możliwych przenosin Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej. Zdaniem sportitalia.com przedstawiciele saudyjskiego Państwowego Funduszu Inwestycyjnego (PIF) mieli skontaktować się z otoczeniem Lewandowskiego, by poszukać możliwości do negocjacji. Informacje te zostały jednak zdementowane.

Robert Lewandowski kolejną szansę na zdobycie bramek będzie miał już w najbliższy czwartek. Tego dnia o godzinie 21:30 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas. Ekipa prowadzona przez Xaviego po 18 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma na koncie 38 punktów, o siedem mniej niż liderujący Real Madryt.