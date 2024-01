Pedri bez ogródek. To jego wziąłby na miejsce Lewandowskiego. Bez wahania

Robert Lewandowski nie ma za sobą najlepszej pierwszej części sezonu. Polak był regularnie krytykowany w hiszpańskich mediach, a po 21 meczach miał dziewięć goli i pięć asyst. Dla porównania, na tym samym etapie w poprzednim sezonie Lewandowski miał dwa razy więcej bramek. W związku z tym Barcelona przyspieszyła transfer Vitora Roque z Athletico Paranaense, ale mimo to w mediach pojawiają się plotki, zgodnie z którymi Lewandowski mógłby skorzystać z oferty np. z Arabii Saudyjskiej. Kto byłby wymarzonym następcą Polaka zdaniem jednej z gwiazd Barcelony?

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

To wymarzony następca Lewandowskiego. Pedri pewny. "Cyborg"

Pedri był gościem podczas transmisji na żywo u hiszpańskiego streamera Ibaia Llanosa. Gracz Barcelony został zapytany o to, jaki byłby jego wymarzony transfer do Barcelony spośród obecnie występujących piłkarzy. Pedri nie wahał się ani chwili i odpowiedział błyskawicznie. - Zdecydowanie Erling Haaland. Dla mnie ten facet to cyborg - stwierdził. - Haaland mógłby grać wspólnie z Lewandowskim - wtrącił się Llanos. - Tak, ale Haaland jest znacznie młodszy. Lewandowski niestety nie będzie grał do 60. roku życia - dodał zawodnik Barcelony.

Czat podczas transmisji Ibaia Llanosa na Twitchu zaproponował Pedriemu kandydaturę Juliana Alvareza z Manchesteru City. - To też jest bardzo dobry zawodnik. Gra bardzo dobrze dla Manchesteru City i dla reprezentacji Argentyny - skwitował Pedri.

Haaland był łączony z transferem do Barcelony na przełomie 2021 i 2022 roku, kiedy grał jeszcze w barwach Borussii Dortmund. W rozmowy transferowe zaangażował się nawet Xavi Hernandez, który wraz z Jordim Cruyffem wybrał się do Niemiec na rozmowę z Haalandem i przedstawił mu projekt klubu. Prezes Joan Laporta miał zrobić wszystko, by ten transfer doszedł do skutku. Finalnie Haaland przeniósł się za 60 mln euro do Manchesteru City latem 2022 roku.

Pedri mówi o nowym rywalu Lewandowskiego. "Nie można jeszcze wymagać"

W trakcie wspomnianej transmisji Pedri był pytany również o inne piłkarskie kwestie. Pomocnik Barcelony przyznał, że nie ma pewności, czy Kylian Mbappe przeniesie się do Realu Madryt. Dodatkowo zdradził, że jego najbliższą osobą w Barcelonie jest Ferran Torres. A jak ocenia Xaviego czy Vitora Roque? - Xavi jest trenerem, którego chcemy i jesteśmy z nim przez cały czas. Roque zawsze się uśmiecha. Brazylijczycy zawsze mają w sobie tę magię. Jest bardzo młodym zawodnikiem i nie można jeszcze wymagać od niego, aby był nowym Pele - mówił Pedri (tłumaczenie za: fcbarca.com).