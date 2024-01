Boniek ujawnił rozmowę z Lewandowskim. "Bardzo niebezpieczny"

Robert Lewandowski nie jest ostatnio w dobrej dyspozycji. W siedmiu minionych meczach FC Barcelony zdobył tylko jedną bramkę. Łącznie w bieżącym sezonie ma ich na koncie dziewięć w 21 występach. Polak jest krytykowany przez hiszpańską prasę, a część kibiców domaga się nawet posadzenia go na ławce rezerwowych.

Zbigniew Boniek wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego

O kiepskiej formie Lewandowskiego wypowiedział się również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN zdradził, że odradzał napastnikowi transfer do FC Barcelony. I wyjaśnił dlaczego, nawiązując do jego gry w Bayernie Monachium.

- Jakby zdobywał bramki, inaczej byśmy na to patrzyli. Gdy Lewandowski szedł do Barcelony, powiedziałem mu, że to jest bardzo niebezpieczny transfer. Rozumiem go, każdy chciałby grać w Barcelonie. Natomiast w Bayernie wszyscy grali dla niego, pod niego, na niego, on był terminalem, wszyscy się z tym zgodzili, był szefem w szatni. W Barcelonie od pierwszego dnia było widać, że ci młodzi świetni piłkarze są trochę o niego zazdrośni i każdy z nich chciałby też sam strzelać i nie chciałby być do usług Roberta Lewandowskiego, co w Bayernie było i wszyscy to akceptowali - powiedział w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale YouTube Meczyki.pl.

Następnie Boniek wypowiedział się o wieku Lewandowskiego. Zaznaczył przy tym, że mimo 35 lat w trakcie kariery miał bardzo niewiele kontuzji. - Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie mówimy. Robert Lewandowski prawie nigdy nie miał kontuzji, ciągle grał, dzisiaj ma 35 lat. Jak ja miałem 35 lat, to od dwóch lat już przestałem grać w piłkę. Ząb czasu nadgryza każdego i nadgryza też Roberta Lewandowskiego, co tu dużo mówić. Taka jest prawda - dodał. I uspokoił fanów, zapewniając, że napastnik wróci do formy i będzie strzelał gole.

Kolejną okazję do gry Lewandowski będzie miał w czwartek. Tego dnia o godzinie 21:30 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas. Ekipa Xaviego po 18 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 38 punktów.