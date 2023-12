Chwile grozy na treningu Barcelony. Gwiazdor trafił do szpitala

Doświadczony Niemiec Ilkay Gundogan rok 2023 z pewnością zaliczy do udanych. Szczególnie pierwszą połowę, gdy będąc kapitanem angielskiego Manchesteru City, znajdował się w doskonałej formie, a jego drużyna sięgnęła po potrójną koronę - mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów i Puchar Anglii.

Latem 33-letni Gundogan zdecydował się jednak na zmianę otoczenia i jako wolny zawodnik skusił się na ofertę FC Barcelony. Tu do wielkiej formy zarówno jemu, jak i całej drużynie na razie sporo brakuje, ale to, co najważniejsze w sezonie 2023/24, jeszcze przed nami. W 24 meczach dla Barcelony były piłkarz Borussii Dortmund miał dwie bramki i sześć asyst.

Niefortunny koniec roku dla pomocnika FC Barcelony. Nietypowa kontuzja i wizyta w szpitalu

Niemniej jednak, Ilkay Gundogan kończy rok w mało szczęśliwy sposób. Jak poinformował w sobotę dziennik Mundo Deportivo, doświadczony Niemiec doznał nietypowej kontuzji na treningu FC Barcelony. Gundogan podczas zajęć na siłowni uderzył się ciężarkiem w głowę w na tyle nieszczęśliwy sposób, że polała się krew. 73-krotny reprezentant Niemiec musiał udać się do szpitala, gdzie założono mu dwa szwy.

FC Barcelona wróci do gry po przerwie świąteczno-noworocznej w czwartek 4 stycznia, gdy w meczu 19. kolejki La Liga zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem Las Palmas. Według informacji Mundo Deportivo Gundogan powinien bez problemu wystąpić w tym starciu, w którym i tak w środku pola FC Barcelony zabraknie kontuzjowanych Gaviego i Pedriego.

Barcelona na razie sezonu 2023/24 nie może zaliczyć do udanych. Drużyna Xaviego Hernandeza zajmuje w La Liga czwarte miejsce z siedmiopunktową stratą do prowadzących Realu Madryt i Girony.