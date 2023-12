Co za wpadka gwiazdora Realu Madryt. Wyciekło zdjęcie

Vinicius Junior przeżywa ostatnio trudny okres. Doznał kontuzji w listopadowym meczu Brazylii z Kolumbią - złapał się wówczas za udo i padł na murawę. Dokładne badania wykazały, że doszło do zerwania mięśnia dwugłowego uda, co oznacza minimum 2,5-miesięczną przerwę. Tym samym zabraknie go na murawie m.in. w styczniowym turnieju o Superpuchar Hiszpanii, gdzie w półfinale Real Madryt zmierzy się z Atletico Madryt. Mimo trudnych chwil Brazylijczyk się nie załamuje, a ostatnio postanowił sobie sprawić przyjemność, a konkretnie wymarzony tatuaż. Tyle tylko, że i jego wykonanie nie przebiegło zgodnie z planem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha. Sensacyjna decyzja

Vinicius Junior sprawił sobie kolejny tatuaż. Kibice dostrzegli poważny błąd

23-latek pochwalił się w mediach społecznościowych nowym dziełem. Zajmuje ono całe plecy. Znajdują się na nim największe postaci ze świata sportu. Mowa m.in. o legendarnym Pele, Muhammadzie Alim, Kobem Bryancie czy też Michaelu Jordanie. I to właśnie postać ostatniego z gwiazdorów wzbudziła sporo kontrowersji.

Fani szybko zauważyli, że doszło do wpadki. Autor tatuażu, słynny Gang, przedstawił bowiem amerykańskiego koszykarza jako leworęcznego zawodnika. To właśnie w tej dłoni trzyma piłkę, co sugeruje, że będzie nią wykonywał rzut. W rzeczywistości jednak Jordan był praworęczny. Dodatkowo kibice wciąż nie mogą odgadnąć, kim jest tajemnicza postać w okularach przeciwsłonecznych, znajdująca się na lewej łopatce brazylijskiego gwiazdora.

Sam Vinicius nie odniósł się jednak do sporej wpadki twórcy tatuażu. Przez kilka ostatnich dni przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie regularnie chodził na mecze NBA. Wrócił już jednak do Madrytu i w sobotę 30 grudnia pojawił się na otwartym treningu zespołu. Rozdawał autografy.

Kontuzja Brazylijczyka to nie jedyny problem Realu. Poważnych urazów doznali też Thibaut Courtois, Eder Militao czy David Alaba. Wszyscy trzej mierzą się z zerwanymi więzadłami krzyżowymi, a ich pauza potrwa wiele miesięcy. Władze klubu są jednak dość opieszałe i jak na razie nie sprowadziły żadnego nowego zawodnika w miejsce kontuzjowanych.

Real zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli z 45 punktami na koncie. Takim samym dorobkiem legitymuje się druga Girona. Ma jednak gorszy bilans bramkowy. Trzecie jest Atletico Madryt - 38 punktów. Kolejny mecz drużyna Carlo Ancelottiego rozegra już w środę 3 stycznia, kiedy to podejmie na własnym stadionie Mallorkę.