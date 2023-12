Media: Tego piłkarza chce dyrektor Barcelony! 100 milionów euro

FC Barcelona nie najlepiej radzi sobie w obecnym sezonie. Z pewnością przydałoby się jej kilka wzmocnień - niedawno pozyskała brazylijskiego napastnika Vitora Roque, ale nadal potrzebuje m.in. defensywnego pomocnika, gdyż rozczarowuje Oriol Romeu. Jedna z najważniejszych osób w klubie widzi zawodnika, który idealnie pasowałby do zespołu.

Douglas Luiz celem transferowym FC Barcelony. Deco zachwycony

Według informacji katalońskiego "Sportu" Katalończycy chcieliby pozyskać Douglasa Luiza z Aston Villi, niedawnego rywala Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy. Brazylijczyk jest kluczową postacią drużyny, która rewelacyjnie spisuje się w Premier League. W obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań (na 28 możliwych), w dodatku może pochwalić się imponującymi statystykami - strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst.

Wielkim fanem Luiza jest dyrektor sportowy Barcelony Deco. Ten kilkukrotnie obserwował 25-letniego pomocnika z trybun, po raz ostatni 9 grudnia podczas meczu Aston Villi z Arsenalem (1:0) i jest przekonany do tego transferu. Mogłoby do niego dojść najwcześniej latem, ale z pewnością będzie to skomplikowane. Po pierwsze, klub z Birmingham może oczekiwać za swojego gracza nawet 100 mln euro, co dla mającej problemy finansowe Barcelony raczej byłoby zbyt dużą kwotą (choć Deco ma nadzieję na przynajmniej jeden duży transfer). Po drugie, o Brazylijczyka ma zabiegać również Arsenal, którego stać na tak pokaźny wydatek.

Douglas Luiz trafi do FC Barcelony? Już grał w lidze hiszpańskiej, ale w gigancie się nie przebił

Gdyby Luiz trafił do Barcelony, byłby to dla niego powrót na hiszpańskie boiska. W latach 2017-2019 grał w Gironie (w ramach wypożyczenia z Manchesteru City), w której barwach zaliczył 46 występów (bez gola i asysty). Karierę zaczynał w Vasco da Gama, stamtąd w 2017 r. przeniósł się za 12 mln euro do wspomnianego City, lecz tam nie zagrał ani razu. W 2019 r. przeszedł do Aston Villi za 16,8 mln euro, która może zarobić na nim o wiele więcej.

Pomocnik jeszcze zyskał na wartości po ostatnich występach w reprezentacji Brazylii. Debiutował w niej cztery lata temu, ale od Copa America 2021 nie był powoływany. Dopiero w listopadzie br. zagrał w spotkaniach z Kolumbią (1:2) i Argentyną (0:1).