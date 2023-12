Trener Vitora Roque nie ma wątpliwości. Kluczowa rola Lewandowskiego

Kilka dni temu Barcelona oficjalnie poinformowała o sprowadzeniu w styczniu Vitora Roque. Początkowo 18-letni Brazylijczyk do stolicy Katalonii miał trafić latem, ale władze klubu uznały, że potrzebują go u siebie już teraz. Ekipa Xaviego Hernandeza ma za sobą słabą rundę jesienną. Po 18 kolejkach zajmuje dopiero czwarte miejsce z siedmiopunktową stratą do Realu Madryt oraz Girony.

Trener Roque nie ma wątpliwości. "Lewandowski mu pomoże"

Brazylijczyk ma być także motywacją i konkurentem do gry dla Roberta Lewandowskiego. Polak w ostatnim półroczu jedynie momentami prezentował się na optymalnym poziomie. Hiszpańska prasa wielokrotnie podkreślała jego nieskuteczność oraz słabą dyspozycję piłkarską. 35-latek w ostatnich czternastu meczach w barwach "Blaugrany" tylko trzy razy trafiał do siatki. Od początku sezonu strzelił osiem goli w lidze i tylko jednego w Lidze Mistrzów. A przecież Barca mierzyła się z FC Porto, Szachtarem Donieck oraz Royal Antwerp.

FC Barcelona wciąż wierzy w polskiego napastnika, ale chce, aby Vitor Roque już teraz aklimatyzował się w drużynie i europejskim futbolu, aby był gotowy na pełne wyzwania od następnego sezonu. - Wszyscy są tu bardzo dobrzy, ale nie mogę się doczekać gry z Lewandowskim. I oczywiście z Raphiną też. To będzie spełnienie marzeń - mówił sam młody napastnik.

Natomiast Ramon Menenzes, selekcjoner reprezentacji Brazylii U-23, z którą 18-latek wygrał mistrzostwo Ameryki Południowej, porozmawiał z Gerardem Romero na temat adaptacji napastnika w nowym środowisku. - Jestem przekonany, że Vitor Roque znajdzie swoje miejsce w Barcelonie. Adaptacja będzie ważna, myślę, że Barca jest gotowa i będzie to szybki proces. Musi się rozluźnić i pokazać cały swój talent - twierdzi szkoleniowiec, który nawiązał także do Roberta Lewandowskiego. - Otoczenie Vitora Roque bardzo dobrze mu doradza. On zawsze chce więcej w swoich celach. Poradzi sobie w Barcelonie i w reprezentacji Brazylii. Postać Lewandowskiego mu pomoże, podobnie jak reszta jego kolegów z drużyny i trener - podsumował.

Gracze FC Barcelony w piątek wracają po urlopach świątecznych, a już 4 stycznia zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas, a później czekają ją zmagania pucharowe. Najpierw starcie w 1/16 Pucharu Króla, a następnie półfinał Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Ich rywalem będzie Real Betis.