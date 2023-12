Hiszpanie zobaczyli, co zrobił Lewandowski. "Wyprzedza wszystkich"

Trzecie miejsce w lidze i 38 punktów po 18 kolejkach - to wynik Barcelony na koniec 2023 r. Rozczarowujące były zwłaszcza ostatnie mecze. Drużyna Xaviego Hernandeza przegrała u siebie 2:4 z Gironą, na wyjeździe 2:3 z Antwerpią oraz zremisowała z Valencią 1:1. Nie przekonała również w starciu z zamykającą tabelę La Liga Almerią. Wygrała co prawda 3:2, ale sposób gry pozostawiał wiele do życzenia.

"Sport" zachwycony zachowaniem Lewego. "Wyprzedza wszystkich"

Piłkarze Barcelony rozjechali się na świąteczne urlopy w niezbyt dobrych nastrojach. Mało powodów do optymizmu miał także Robert Lewandowski, któremu hiszpańska prasa w ostatnich czasie poświęca sporo uwagi. Niestety głównie negatywnej. 35-latek w ostatnich czternastu meczach w barwach "Blaugrany" tylko trzy razy trafiał do siatki. Problemem jest nie tylko jego skuteczność - osiem bramek w lidze i raptem jedna w Lidze Mistrzów - ale także ogólna postawa boiskowa.

Drużyna otrzymała wolne do 29 grudnia, więc do pracy wróci dopiero w piątkowe popołudnie, ale polski napastnik już w czwartek pracował na obiekcie Ciutat Esportiva im. Joana Gampera. To ośrodek treningowy Barcelony. "W ciągu kilku dni, w których uwaga skupiała się na przybyciu do Barcelony Brazylijczyka Vitora Roque, Lewandowski wrócił z przerwy świątecznej, aby jak najszybciej odzyskać formę" - pisze "SPORT", który bardzo pozytywnie recenzuje taką postawę Polaka. "Lewy wyprzedza wszystkich" - tytułują.

Katalońska gazeta podkreśliła, że głównym tematem ostatnich dni wokół Barcy jest dołączenie do drużyny Vitora Roque. "Vitor przychodzi, aby pomóc Robertowi w aspekcie ofensywnym, ale także być jego największą motywacją i konkurentem" - zaznaczają.

Barcelona musi jak najszybciej wrócić na wysokie obroty, gdyż przed nią intensywny czas. Już 4 stycznia zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas, a później czekają ją zmagania pucharowe. Najpierw starcie w 1/16 Pucharu Króla, a następnie półfinał Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej.