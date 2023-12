Tajemniczy powrót Lewandowskiego. Hiszpanie wyjaśniają

Ciutat Esportiva im. Joana Gampera to ośrodek treningowy Barcelony, który niespodziewanie odwiedził Robert Lewandowski. "35-letni Polak wygląda na chętnego, by wrócić na swoje odpowiednie miejsce, po pierwszej połowie sezonu, w której grał poniżej oczekiwań. We wtorek widziano go trenującego w domu z maską tlenową, a w środę, dzień przed powrotem całej drużyny, Lewandowski opublikował na swoich portalach społecznościowych zdjęcie z boiska treningowego" - czytamy w "Mundo Deprotivo".

Hiszpańska gazeta sugeruje, że motywacją dla Lewandowskiego jest także styczniowy transfer Brazylijczyka Vitora Roque, który teraz ma być zmiennikiem, a później pewnie rywalem Polaka o miejsce w składzie.

Korona strzelców ucieka Lewandowskiemu

Lewandowski mniej więcej od roku gra poniżej oczekiwań. Jasne, wiosną zdobył mistrzostwo Hiszpanii i wywalczył koronę króla strzelców, ale przecież na potęgę strzelał przede wszystkim jesienią 2022 roku, a nie wiosną 2023 r. Biorąc pod uwagę ostatni czas, to trudno nie zauważyć kryzysu. Jesienią 2023 r. w Lidze Mistrzów strzelił tylko jednego gola, Mało tego! Trafił tylko przeciwko słabiutkiej Antwerpii.

W lidze hiszpańskiej nie jest dużo lepiej. Dziennikarze wytykają Polakowi, że w ostatnich 12 meczach ligowych zdobył zaledwie trzy bramki. RL9 ma na liczniku tylko osiem goli i powoli ucieka mu czołówka strzelców. Więcej goli mają: Morata z Atletico (9 bramek), Dovbyk z Girony (11), Griezmann z Atletico (11), Mayoral z Getafe (12) oraz lider strzelców Jude Bellingham z Realu Madryt (13).

Sytuacja w tabeli ligi hiszpańskiej

Barcelona, dzięki niedawnej wygranej 3:2 z Almeirą, zajmuje czwarte miejsce w tabeli z 38 punktami. Real Madryt (45 pkt) jest liderem, a Barcę wyprzedają także Girona (45 pkt) oraz Atletico (38 pkt).