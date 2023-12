Znany bramkarz kończy karierę. Wygryzł samego Casillasa

Bogata kariera Diego Lopeza rozpoczęła się w rodzimym Lugo. To właśnie z tego klubu wyciągnął go Real Madryt. Zanim doczekał się debiutu w stołecznym zespole, musiało jednak minąć wiele lat. 6 grudnia 2005 roku zagrał w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Olympiakosowi. Kolejne lata spędził w Villarrealu, gdzie ustabilizował swoją pozycję. Do Realu miał jednak wrócić.

Wygryzł Casillasa, a teraz kończy karierę. Diego Lopez powiedział pas

W barwach "Żółtej Łodzi Podwodnej" rozegrał ponad 200 meczów, by w 2012 roku przenieść się do Sevilli. Pobyt w Andaluzji był jednak dla niego średnio udany. Zaledwie osiem meczów w roli rezerwowego doświadczonego Andresa Palopa sprawiło, że ławkę na Ramon Sanchez Pizjuan zamienił na... ławkę na Santiago Bernabeu.

Tak się przynajmniej mogło wydawać, gdy w styczniu 2013 roku po ośmiu latach wracał do Realu Madryt. Nic bardziej mylnego. Lopez przychodził zastąpić kontuzjowanego wówczas Ikera Casillasa, ale gdy kapitan wrócił do pełni sił, Diego miejsca w bramce nie oddał. Co więcej - w sezonie 2013/14 - rozegrał 36 z 38 ligowych meczów w madryckich barwach. W Lidze Mistrzów bronił Casillas. "Królewscy" zdobyli wówczas upragnioną dziesiątą Ligę Mistrzów. Dla Lopeza był to rok pożegnania z Madrytem.

Wygryzł go Donnarumma

Przeniósł się do Mediolanu, by przywdziać barwy Milanu. W pierwszym sezonie był pewnym punktem między słupkami, ale w drugim mógł poczuć się jak Casillas. Po siedmiu kolejkach sezonu 15/16 "Rossoneri" zajmowali miejsce w drugiej połowie tabeli. Trener Sinisa Mihajlović szukając impulsu zdecydował się dać szansę 16-letniemu wówczas Gianluigiemu Donnarummie. Z nim w składzie Milan wygrał trzy mecze z rzędu. Młodzian miejsca już nie oddał.

Lopezowi, który w międzyczasie nabawił się kontuzji, przyszło wrócić do Hiszpanii. W latach 2016-2022 bronił barw Espanyolu, a w poprzednim sezonie rozegrał dwa mecze w barwach Rayo Vallecano. Karierę zakończył mając 42 lata, a w CV 390 meczów w La Liga i 36 w Serie A. Wystąpił także raz w reprezentacji Hiszpanii. Debiut, a zarazem jedyny raz w narodowych barwach, zanotował w sierpniu 2009 roku w wygranym 3:2 starciu z Macedonią.