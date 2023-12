Alarm dla Lewandowskiego. Barcelona wysłała mu bardzo jasny sygnał

Bieżące rozgrywki nie są dla Roberta Lewandowskiego najbardziej udanymi w karierze. Zaledwie osiem ligowych goli to rezultat daleki od oczekiwań. Nic więc dziwnego, że decydenci FC Barcelony zdecydowali o wcześniejszym sprowadzeniu Vitora Roque. Brazylijczyk ma być odpowiedzią na problemy mistrzów Hiszpanii ze skutecznością.

Kłopoty Roberta Lewandowskiego? "Potrzebują jego najlepszej wersji"

Hiszpańskie media zauważają, że choć Lewandowski spisuje się w tym sezonie przeciętnie, to praktycznie nie podlegał rotacjom Xaviego. Wystąpił w 21 z 24 jesiennych meczów. Trzy opuszczone spotkania były efektem październikowej kontuzji kostki.

Brak odpowiedniego konkurenta sprawiał, że kapitan reprezentacji Polski mógł się czuć nietykalny, bo co by się nie działo i tak miałby pewne miejsce w składzie. Teraz sytuacja się zmieni. - Brazylijczyk będzie wymagał procesu adaptacji, ale stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich członków linii ataku - tak o przyjściu utalentowanego piłkarza pisze "Marca".

Xavi miał już dać do zrozumienia Lewandowskiemu, że w zespole nie będzie uprzywilejowanych piłkarzy i - jak pisze "Marca" - nikt nie jest nietykalny i każdy musi dać z siebie wszystko na boisku. - Barca i Xavi potrzebują Lewandowskiego, ale jego najlepszej wersji. Trener i klub wierzą, że doświadczony napastnik wróci do formy po wakacjach i zakończy złą passę.

35-latek w ostatnich pięciu meczach tylko raz znalazł drogę do siatki. Pokonał bramkarza Girony w przegranym 2:4 meczu 16. kolejki. Po dziewiętnastu rozegranych spotkaniach mistrzowie Hiszpanii zajmują dopiero czwarte miejsce. Do liderującego Realu tracą siedem punktów. Kolejny mecz Barcelona rozegra 4 stycznia. Będzie to wyprawa na Wyspy Kanaryjskie, by zmierzyć się z Las Palmas.