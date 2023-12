Nagły zwrot ws. Lewandowskiego. Hiszpanie są przekonani

Jeszcze przed końcem 2023 roku Vitor Roque przyleciał do Barcelony, gdzie niebawem rozpocznie treningi pod okiem Xaviego. Transfer Brazylijczyka został przyspieszony m.in. z powodu słabszej formy Roberta Lewandowskiego. Jak Barcelona zamierza podejść do rywalizacji Brazylijczyka z polskim napastnikiem? O tym pisze dziennik "Marca", który jasno wskazuje na to, jakie są intencje Barcelony i jakie atuty ma Roque względem Lewandowskiego.

