Ostro. Lewandowski "powitał" nowego rywala w Barcelonie. Kibice nie mieli litości

Dziewięć bramek w 21 meczach - to bilans Roberta Lewandowskiego w trwającym sezonie. W porównaniu do zeszłego sezonu liczby te wyglądają słabo. Zwłaszcza w ostatnim czasie spadła na niego fala krytyki po serii bardzo słabych występów.

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Robert Lewandowski "staruszkiem". Kibice wydali wyrok

W środę 27 grudnia na Instagramie Roberta Lewandowskiego pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak napastnik biega po bieżni z maską tlenową na twarzy. Polak zamieścił na relacji na Instagramie też znaną piosenkę "Eye of the Tiger". To wywołało burzę. Właśnie pseudonimem "Tiger" posługuje się na co dzień Victor Roque, który od stycznia będzie konkurentem Lewandowskiego o miejsce w składzie.

Niektórzy z kibiców na platformie X zaczęli sugerować, że forma Lewandowskiego wynika z jego wieku. "Staruszek", "on jest za stary" - czytamy. Znaleźli się również tacy, którzy stanęli w obronie 35-latka. "Mam nadzieję, że w końcu odnajdzie swoją formę" - czytamy. Niektórzy z kibiców zaczęli sugerować, że przyjście Roque do klubu poprawi dyspozycję polskiego zawodnika.

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, do rejestracji Roque w nowych rozgrywkach wystarczy przedstawienie władzom ligi odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, że obecnie kontuzjowany Gavi nie będzie w stanie wyleczyć kontuzji do końca sezonu. Istnieje szansa na to, że Brazylijczyk zadebiutuje w barwach Barcelony w najbliższym spotkaniu z Las Palmas (04.01, godz. 21:30). Niewykluczone, że "posadzi" on Lewandowskiego na ławce rezerwowych.

FC Barcelona w ligowej tabeli zajmuje obecnie czwarte miejsce. Do prowadzącego Realu traci siedem punktów.