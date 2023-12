FC Barcelona ma za sobą mało udaną rundę jesienną. Co prawda podopieczni Xaviego Hernandeza zameldowali się w 1/8 finału Ligi Mistrzów po raz pierwszy od trzech lat, ale w lidze po 18. kolejkach zajmują dopiero czwarte miejsce z siedmioma punktami straty do liderującego Realu Madryt. Barca ma także najgorszą ofensywę, biorąc pod uwagę czołową czwórkę. Strzeliła tylko 34 gole. Osiem z nich to dorobek Roberta Lewandowskiego.

Co z przyszłością Lewandowskiego? Fabrizio Romano zdradził kulisy

Polski napastnik to jedna z postaci najbardziej krytykowana przez katalońskie media. 35-latek w ostatnich czternastu meczach w barwach Blaugrany tylko trzy razy trafiał do siatki - dublet z Alaves oraz gol z Gironą. Problemem jest nie tylko jego skuteczność - osiem bramek w lidze i raptem jedna w LM - ale także ogólna postawa boiskowa. W hiszpańskiej prasie w ostatnich tygodniach pojawiło się coraz więcej plotek nt. jego przyszłości, jednakże kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barcą obowiązuje do czerwca 2026 roku.

W ostatnich dniach Barcelonę odwiedził agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi, co tylko wzbudziło kolejne spekulacje. "To spotkanie w ogóle nie dotyczyło Roberta. Pini przyjechał w zupełnie innej sprawie - słyszymy od osób z otoczenia Lewandowskiego, które również zaprzeczają, by polski napastnik miał odejść z Barcelony. - Nie ma w ogóle takiego tematu - ucinają plotki" - czytamy w tekście Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl, jednak kataloński "Sport" zaznacza, że Polak stracił miano "nietykalnego", a w klubowych gabinetach wzrasta niezadowolenie z poziomu gry napastnika.

Głos ws. przyszłości 35-letniego kapitana reprezentacji Polski zabrał także Fabrizio Romano, włoski dziennikarz, specjalizujący się w newsach transferowych. - Na pewno jest duże zainteresowanie od kogoś, kto był gotów ściągnąć go latem. I jestem pewien, że ponownie będzie próba sprowadzenia takich piłkarzy jak Lewandowski, De Bruyne czy Salah - powiedział w programie na kanale Meczyki.pl na YouTube w kontekście przenosin kolejnych graczy do Arabii Saudyjskiej. - Na pewno będą zapytania o Lewandowskiego, bo stosunki klubów z jego agentem zawsze były bardzo dobre. Jestem pewny, że kluby będą próbować go sprowadzić - kontynuował. Agentem Polaka jest Pini Zahavi, który pilotował jego ostatni transfer do Barcelony.

- Wielu jednak zapomina, że Lewandowski gra w każdym meczu. Potrzebuje zmiennika i teraz będzie miał go w osobie Vitora Roque. Myślę, że Brazylijczyk pomoże mu wrócić do dobrej formy. Polak trochę odpocznie w niektórych momentach i poczuje konkurencję młodszego kolegi. Myślę, że druga połowa sezonu będzie dla niego znacznie lepsza. Uważam, że ma szansę, by pozostać jeszcze przez przynajmniej jeden sezon w Barcelonie - zakończył Fabrizio Romano.

Robert Lewandowski ma obecnie kilka dni wolnego z okazji świąt Bożego Narodzenie, ale już 29 grudnia cała drużyna FC Barcelony wraca do treningów. Przed nią intensywny czas, gdyż już 4 stycznia zmierzą się na wyjeździe z Las Palmas, a później czekają ich zmagania pucharowe. Najpierw starcie w 1/16 Pucharu Króla, a następnie półfinał Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej.