Koszmarne wieści dla Barcelony. Najczarniejszy scenariusz ws. gwiazdy

Pedri od dłuższego czasu narzeka na problemy mięśniowe. Ostatnio znów doznał kontuzji, przez którą zabrakło go w spotkaniu przeciwko Almerii. Początkowo media podawały, że uraz nie jest groźny i niedługo powinien wrócić do gry. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo". Zdaniem dziennikarzy powrót Hiszpana do gry wydłuży się, co niepokoi działaczy FC Barcelony.

