A jednak to prawda! Gwiazda FC Barcelony idzie na sprzedaż

FC Barcelona w trwających rozgrywkach ligowych nie radzi sobie najlepiej. Katalończycy do prowadzącego Realu Madryt tracą obecnie siedem punktów. To sprawia, że włodarze klubu myślą powoli o zmianach w kadrze zespołu. Niewykluczone, że niebawem z wypożyczenia wróci Chadi Riad.

Media: FC Barcelona sprzeda jednego ze stoperów

Powrót młodego Marokańczyka do Barcelony oznacza według tamtejszych mediów jedno. Klub będzie musiał pozbyć się jednego z gwiazdorów linii defensywnej, aby nie było tam przesytu. Takie informacje przekazał dziennik "Sport". Według dziennikarzy gazety Katalonię może opuścić Jules Kounde bądź Andreas Christensen.

"Dział sportowy, podobnie jak w obecnym sezonie, stworzy skład z czterema środkowymi obrońcami na najwyższym poziomie. A jednym z nich będzie Chadi Riad, który wróci z Betisu, i to z pensją, która jest całkowicie akceptowalna dla nowej siatki płac Blaugrany. To doprowadzi do sprzedaży jednego z obecnych środkowych obrońców. Będą słuchać ofert, choć logika podpowiada, że wybrańcami mogą być Christensen lub Kounde" - czytamy.

Umowa Christensena w Barcelonie obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a Julesa Kounde ważna jest rok dłużej. Na obu z zawodników klub będzie mógł więc bardzo wiele zarobić. To z pewnością byłoby korzystne dla władz zespołu, które zmagają się z problemami finansowymi. Nie wiadomo jednak, czy pojawią się jakieś korzystne oferty i kiedy to nastąpi. Obaj zawodnicy są bowiem bardzo drodzy i ich wartość rynkowa przekracza 40 milionów euro.