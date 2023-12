Media: Oto pierwszy transfer Barcelony na nowy sezon

FC Barcelona jest aktywna na rynku transferowym i już zimą ściągnie Vitora Roque. Młody Brazylijczyk ma przylecieć do Hiszpanii w środę, a dzień później rozpocznie treningi z nową drużyną. Ponadto media donosiły, że do ekipy Xaviego może trafić również bardzo utalentowany Argentyńczyk Claudio Echeverri. Na tym jednak działacze się nie zatrzymują.

FC Barcelona dopina kolejny transfer. Ma być sfinalizowany po sezonie

Jak informuje "Sport", po zakończeniu rozgrywek FC Barcelonę wzmocni obrońca. Mowa o Chadim Riadzie. Marokańczyk latem został wypożyczony z Barcelony do Realu Betis, ponieważ nie miał większych szans na regularną grę. W Sewilli wywalczył miejsce w wyjściowym składzie. Do tej pory w bieżącym sezonie rozegrał 15 meczów. Jego forma zwróciła uwagę zagranicznych klubów. Działacze katalońskiego zespołu nie chcą go stracić i w przyszłym roku planują włączyć go do pierwszej drużyny.

Obrońca trafił do Realu Betis na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu w wysokości 3.5 miliona euro, jeśli rozegra odpowiednią liczbę meczów. Warunek ten został spełniony zaledwie w połowie sezonu i z tego powodu klub będzie musiał przelać taką kwotę na konto FC Barcelony. Ta jednak skorzysta z prawa odkupu w wysokości siedmiu milionów euro. W efekcie ostatecznie będzie ją kosztował 3.5 miliona euro. I od sezonu 2024/2025 zostanie częścią pierwszej drużyny. "Jest bardzo silnym fizycznie środkowym obrońcą, ma dobrą technikę i potrafi grać w powietrzu" - tak opisują go dziennikarze "Sportu".

Obecnie FC Barcelona musi skupić się na bieżących rozgrywkach. Tam po 18 kolejkach zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 38 punktów. Kolejny mecz rozegra w przyszłym roku. 4 stycznia zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas.