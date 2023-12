Niedawno został bohaterem Barcelony. Chce zostać i zarabiać mniej

Barcelonie przyda się świąteczna przerwa. Ostatnie wyniki osiągane przez zespół Xaviego nie wlewały optymizmu w serca kibiców. 20 grudnia mistrzowie Hiszpanii nie bez kłopotów pokonali Almerię 3:2. Prowadzenie gospodarzom dał Raphinha, ale drużyna Gaizki Garitano odpowiedziała trafieniem Leo Baptistao. Kiedy wydawało się, że dojdzie do sensacji, sprawy w swoje ręce wziął Sergi Roberto. Kapitan strzelił na 2:1, ale znowu goście wyrównali za sprawą Edgara Gonzaleza. Bohaterem został jednak wspomniany Sergi Roberto, który w końcówce zapewnił Barcelonie bezcenne trzy punkty.

Trwający sezon nie jest dla niego usłany różami. Otrzymanie opaski kapitańskiej to tylko jedna strona medalu. Drugą zaś są problemy - zarówno z wywalczeniem miejsca w składzie, jak i ze zdrowiem. Kontrakt 31-latka wygasa w czerwcu, a to oznacza, że już w styczniu będzie mógł negocjować umowę z potencjalnym nowym pracodawcą.

Podobnie sytuacja ma się z Marcosem Alonso. Były piłkarz Chelsea zmaga się w tym sezonie z kontuzją pleców i gra jeszcze mniej niż Roberto. W poprzednich rozgrywkach był dla Xaviego ważną postacią - przede wszystkim ze względu na swoją uniwersalność. Szkoleniowiec widział go w roli lewego lub środkowego obrońcy. "Sport" informuje, że 32-latek może poddać się operacji. Zawodnikiem zainteresowane są Atletico Madryt i kluby Premier League.

W innej sytuacji znajduje się Sergi Roberto. Kapitan chciałby zostać w klubie, a sztab szkoleniowy ceni go, jako ważną postać szatni. Co więcej, jest on jednym z najgorzej zarabiających zawodników Barcelony. Według informacji "Sportu" byłby w stanie podjąć dodatkowy "wysiłek finansowy", aby zostać w klubie.

Hiszpan dał do zrozumienia, że nie interesują go inne oferty i chce pozostać w stolicy Katalonii. Roberto w granatowo-bordowych barwach rozegrał 357 meczów. Strzelił w nich 19 goli.