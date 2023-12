To było do przewidzenia. Barcelona chce rozmawiać z Lewandowskim

Latem 2022 roku Robert Lewandowski po ośmiu latach opuścił Bayern Monachium na rzecz FC Barcelony. Katalończycy zapłacili niemieckiemu klubowi za kapitana reprezentacji Polski 50 milionów euro, niemniej jednak sam Lewandowski na pierwszy rzut oka zgodził się w tym celu na kontrakt niższy niż w Monachium.

To było do przewidzenia! FC Barcelona planuje porozmawiać z Lewandowskim ws. obniżki kontraktu

Na pierwszy rzut oka, bo w pierwszym roku gry w Barcelonie zarobił około 9 milionów euro netto plus bonusy, ale już w obecnym sezonie jego pensja wynosi 13 milionów euro plus bonusy, a za rozgrywki 2024/25 Lewandowski ma dostać co najmniej 16 milionów euro.

O ile w zeszłym sezonie kapitan reprezentacji Polski był jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Xaviego Hernandeza, zdobywając koronę króla strzelców, podczas gdy zespół sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, tak w bieżących rozgrywkach forma Roberta Lewandowskiego jest daleka od oczekiwanej. Widać to też w liczbach, bo choć jest wciąż najskuteczniejszym i najlepszym w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnikiem Barcelony (9 goli i 5 asyst), to z pewnością Polaka stać na zdecydowanie więcej.

Dlatego też katalońskie media, być może na podstawie przecieku kontrolowanego z klubu (co zdarzało się wielokrotnie), już coraz częściej zwracają uwagę na wysokie zarobki Roberta Lewandowskiego w trzecim roku kontraktu z Barceloną. Dziennik "Sport" podaje też, że klub z Camp Nou zamierza o tym porozmawiać z kapitanem reprezentacji Polski.

Dziennikarze zaznaczają, że Barcelona nie ma w planach naciskania na Lewandowskiego na obniżkę kontraktu, ale planuje "po przyjacielsku" go o to poprosić, tym bardziej, że Polak świetnie się czuje w stolicy Katalonii. Mimo zainteresowania ze strony bogatych klubów z Arabii Saudyjskiej, które mogłyby zaoferować duże pieniądze Barcelonie i znacznie większe zarobki samemu piłkarzowi, zamierza on wypełnić obowiązujący do 2026 roku kontrakt z Barcą.

Prezydent FC Barcelony Joan Laporta, który ma świetne relacje z agentem Lewandowskiego Pinim Zahavim, z pewnością jeszcze nie raz będzie rozmawiał z Izraelczykiem w tej sprawie. Co ważne, ani Lewandowski, ani Barcelona nie planują odejścia Polaka latem. Mistrzowie Hiszpanii chcą mieć Lewandowskiego w składzie, gdyż jest on gwarantem bramek, a także ma pełnić rolę mentora dla sprowadzanego w styczniu młodziutkiego brazylijskiego napastnika Vitora Roque z Athletico Paranaense.

FC Barcelona po 18 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w La Lidze. Ma 38 punktów, siedem mniej od prowadzącego Realu Madryt i wicelidera, rewelacji rozgrywek - Girony.