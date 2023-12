Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Legendy mogą odejść

Real Madryt w sezonie 2023/24 ma ogromne problemy kadrowe. Aż trzech piłkarzy "Królewskich" - Thibaut Courtois, Eder Militao i ostatnio David Alaba - zerwało więzadło krzyżowe w kolanie, a poważne urazy leczą lub leczyli także Aurelien Tchouameni, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga czy Vinicius Junior.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Mimo to drużyna Carlo Ancelottiego spisuje się świetnie. W 18 meczach La Liga zdobyła 45 punktów, dzięki czemu wspólnie z rewelacyjną Gironą jest liderem tabeli. "Królewscy" z kompletem zwycięstw wygrali także swoją grupę Ligi Mistrzów z Napoli, Bragą i Unionem Berlin, a w styczniu rozpoczną rywalizację w Pucharze i Superpucharze Hiszpanii.

Nie licząc wielkiej formy Jude'a Bellinghama i Rodrygo, w bardzo dobrej postawie Realu Madryt spora zasługa weteranów, takich jak Luka Modrić, Toni Kroos, Nacho czy Lucas Vazquez, którzy w tej awaryjnej sytuacji okazali się niezastąpieni.

Real Madryt przejdzie latem rewolucję? Legendy mogą opuścić "Królewskich"

Jednak jak się okazuje, całej czwórki w przyszłym sezonie na Santiago Bernabeu może nie być. Wszystkim tym zawodnikom w czerwcu wygasają bowiem kontrakty z Realem i według dziennika "AS" wcale nie jest powiedziane, że zostaną przedłużone.

Największe szanse na porozumienie ma 32-letni Lucas Vazquez, który sumiennie i w dobrym stylu pełni rolę rezerwowego na prawej obronie dla Daniego Carvajala. W ostatni weekend Hiszpan zdobył też swoją pierwszą bramkę w tym sezonie, ale była ona niezwykle cenna - jego trafienie głową w doliczonym czasie gry pozwoliło Realowi pokonać na wyjeździe Alaves 1:0, mimo że praktycznie przez całą drugą połowę "Królewscy" grali w dziesięciu.

- Czy przedłużyłbym dzisiaj umowę z Realem? Oczywiście, że tak. Real jest moim marzeniem od małego, moim domem, w którym czuję się najlepiej - deklarował ostatnio doświadczony Hiszpan, sugerując, że porozumienie ws. nowego kontraktu nie powinno być dla niego problemem.

Warto dodać, że Real Madryt przyjął strategię, że starszym zawodnikom po 30-tce oferuje przedłużenie kontraktu jedynie o rok. Takie oferty dostaną też 38-letni Chorwat Luka Modrić i 33-letni Niemiec Toni Kroos. Ale w ich przypadku dalsza gra w Madrycie stoi pod dużym znakiem zapytania, mimo że to do obu piłkarzy ma należeć ostateczna decyzja w tej sprawie.

Modrić rok temu zdecydował się na kontynuowanie przygody z Realem Madryt mimo astronomicznej oferty z Arabii Saudyjskiej (200 milionów euro za trzy lata od Al Hilal), ale jego rola w zespole Ancelottiego jest coraz mniejsza. Mimo wielu kontuzji w zespole jest dopiero dwunastym piłkarzem w liczbie minut w Realu w tym sezonie. To z kolei powoduje jego duże wątpliwości co do jego przyszłości.

- Żyję teraźniejszością. Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości - twierdzi sam Modrić, co wcale nie uspokaja kibiców "Królewskich", bo nie ma wątpliwości, że wicemistrz świata z 2018 roku będzie miał bardzo dobre oferty latem z MLS czy Arabii Saudyjskiej.

W przypadku 33-letniego Toniego Kroosa z kolei nie mówi się o możliwym transferze, lecz nawet o zakończeniu kariery. Choć Real i trener Ancelotti namawiają Niemca do dalszej gry w stolicy Hiszpanii, to sam pomocnik deklaruje, że wcale nie zamierza grać do 40-tki i już rok temu rozważał zawieszenie butów piłkarskich na kołku. Po zakończeniu sezonu 2023/24 ten temat z pewnością powróci, a ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje niewiadomą.

Najbardziej skomplikowany jest jednak temat pozostania w klubie Nacho Fernandeza. 33-latek chciałby wprawdzie być zawodnikiem, który spędzi całą swoją karierę w Realu Madryt, to jednak przez cały czas pozostaje jedynie zapchajdziurą w linii defensywy "Królewskich". Na środku obrony, swojej nominalnej pozycji, jest opcją dopiero numer 4, stanowiąc też alternatywę na bokach defensywy. Real Madryt z kolei myśli o przyszłości i pozyskaniu młodego stopera, jak Portugalczyk Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona czy Brazylijczyk Robert Renan z Zenita Sankt Petersburg. To jednak temat na lato, a już zimą może przejść awaryjnie stoper, który będzie zastępstwem dla kontuzjowanych Militao i Alaby.

Oprócz czterech piłkarzy z wygasającymi kontraktami, Real Madryt ma do podjęcia także decyzję co do wypożyczonych - bramkarza Kepy Arrizabalagi (Chelsea) oraz napastnika Joselu (Espanyol). I o ile pozostanie 29-letniego golkipera na Santiago Bernabeu przy powrocie do zdrowia Thibauta Courtoisa jest mało prawdopodobne, tak w przypadku Joselu decyzja powinna być pozytywna, tym bardziej, że za jedyną klasyczną "9" obecnie w składzie "Królewskich" trzeba Espanyolowi zapłacić jedynie półtora miliona euro.