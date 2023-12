Lucas Bergvall to prawdziwe odkrycie 2023 roku w szwedzkim futbolu. 17-letni wychowanek drugoligowej Brommapojkarny rok temu trafił do jednej z lepszych drużyn w kraju - Djurgardens, które rywalizowało z Lechem Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. W swoim pierwszym sezonie w Allsvenskan rozegrał aż 25 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Jego umiejętności jednak ściągnęły na niego uwagę najlepszych klubów świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

FC Barcelona zdecydowała. Chce pozyskać wielki talent ze Szwecji. Jest pierwsza oferta

Lucas Bergvall znalazł się w ten sposób na celowniku m.in. FC Barcelony, Interu Mediolan czy Manchesteru United. Jak informuje portal Relevo, najbardziej konkretna w sprawie utalentowanego środkowego pomocnika jest Barcelona, która od jakiegoś czasu prowadzi negocjacje transferowe z władzami Djurgardens.

FC Barcelona miała zaoferować za niespełna 18-letniego Szweda cztery miliony euro plus bonusy, a także procent od przyszłego transferu. Swoją ofertę złożył także Inter, jednak to rozmowy z Barceloną są obecnie zdecydowanie bardziej zaawansowane.

Najbliższe dni mają pokazać, czy transfer Bergvalla do FC Barcelony dojdzie do skutku. Barca na pewno ma na to większe szanse, niż na pozyskanie jego rówieśnika - Argentyńczyka Claudio Echeverriego z River Plate, za którego trzeba zapłacić ponad 20 milionów euro. Wiele wskazuje, że Echeverri, o którym w bardzo pozytywnych słowach wypowiadał się m.in. Xavi Hernandez, trafi do Manchesteru City, gdyż FC Barcelona nie byłaby w stanie zmieścić się w limitach finansowego fair play.

FC Barcelona po 18 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w La Lidze. Ma 38 punktów, siedem mniej od prowadzącego Realu Madryt i wicelidera, rewelacji rozgrywek - Girony.