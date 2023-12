Hiszpański trener o Lewandowskim. "Gdyby przeniósł się do...". Ależ scenariusz

9 goli i 5 asyst w 21 meczach - dorobek Roberta Lewandowskiego w sezonie 2023/24 nie powala na kolana. Polski napastnik coraz częściej jest krytykowany przez hiszpańską prasę, która sugeruje też, że FC Barcelona może chcieć latem sprzedać "Lewego" do Arabii Saudyjskiej. W rozmowie z portalem sport.tvp.pl były trener Wisły Płock Kibu Vicuna oraz były reprezentant Polski Artur Wichniarek przeanalizowali obecną sytuację 35-letniego kapitana naszej kadry.

Słaby rok Roberta Lewandowskiego. "Jest bardzo możliwe, że jego najlepsza wersja minęła"

Kibu Vicuna zwrócił uwagę, że problem ma nie tylko Robert Lewandowski, ale cała FC Barcelona. - Dużo mówi się o Lewandowskim, a za mało o Barcelonie, która gra słabo. To nie była taka drużyna, jaką zapamiętaliśmy chociażby z pierwszej części sezonu 2022/2023. Lewandowski strzelił wtedy więcej goli, bo Barca również grała ofensywniej. Wielkim problemem dla zespołu i Roberta są kontuzje... Pedriego. Hiszpan kapitalnie rozumie się z Robertem. Kiedy oglądałem ich pierwsze mecze, miałem wrażenie, jakby grali ze sobą kilka lat. Jestem przekonany, że gdyby Pedri był zdrowy, dorobek bramkowy Lewandowskiego byłby większy - nie ukrywa hiszpański trener, który zdaje sobie sprawę, że szczyt formy Lewandowskiego może być już za nim.

- Lewandowski ma 35 lat i trzeba powiedzieć sobie szczerze – jest bardzo możliwe, że jego najlepsza wersja minęła. Nie chodzi o to, że Robert może nie dawać rady fizycznie, bardziej mam na myśli to, że w niektórych sytuacjach może być już lekko spóźniony, jego reakcja może być nieco wolniejsza. Gdyby Lewandowski przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, strzeliłby tam kilkadziesiąt goli, tak jak Ronaldo. Wciąż chce jednak rywalizować na najwyższym poziomie i pozostaje w Europie, chociaż nie jest już w tak genialnej dyspozycji jak wcześniej – zaznacza Vicuna.

Artur Wichniarek z kolei chciałby, aby Lewandowski wziął przykład z innej wielkiej gwiazdy. - Przykładem powinien być Cristiano Ronaldo. Po mundialu w Katarze mogło się wydawać, że to jego koniec w reprezentacji. Widzieliśmy jednak, jak prezentował się w eliminacjach Euro 2024, gdy Portugalię przejął Roberto Martinez. Piłkarzy tej klasy nie można skreślać, chociaż każdy powinien zdać sobie sprawę z tego, że Robert nie będzie już grał tak jak wtedy, gdy miał 28 czy 30 lat. Zrozumieć powinien to również on sam, moim zdaniem musi zacząć grać trochę inaczej, mądrzej. Nie może chcieć być wszędzie. Dzisiaj, bardziej niż wcześniej, powinien skupić się na tym, by znajdować się w polu karnym i czekać na podania od kolegów. Wiadomo, że to niewdzięczna rola. Zwłaszcza wtedy, gdy drużyna stwarza niewiele sytuacji - przyznaje były napastnik Herthy Berlin i Arminii Bielefeld.

Lewandowski będzie lepszy od Bellinghama? "W przypadku Roberta powinno nadejść przełamanie"

W La Liga aktualnie liderem klasyfikacji strzelców jest angielski pomocnik Realu Madryt Jude Bellingham, który zaliczył już 13 trafień, o pięć więcej od Lewandowskiego. Kibu Vicuna uważa jednak, że to wciąż Robert Lewandowski ma największe szanse na zdobycie Trofeo Pichichi.

- Dalej uważam, że to on jest faworytem. Bellingham jest w wielkiej formie, ale to pomocnik, który strzela po jednym golu na mecz. W przypadku Roberta powinno nadejść przełamanie, jakiś hat-trick, który sprawi, że znów zacznie seryjnie trafiać do bramki. Przełomowym momentem dla niego i Barcelony może być styczniowy Superpuchar Hiszpanii. Jeśli zespół Xaviego wygra ten turniej, a w finale pokonałby jeszcze Real Madryt, byłby to wielki impuls na dalszą część sezonu - tłumaczy były asystent Jana Urbana z Legii Warszawa czy Lecha Poznań.

- Dzisiaj niektórzy mają wrażenie, że to, co Robert robił kiedyś, było łatwe. W pewnym sensie Lewandowski stał się ofiarą własnego sukcesu i tego, jak wysoko zawiesił sobie poprzeczkę. Trzeba pamiętać, że gdy zawodnik nie strzela zbyt wielu goli, traci pewność siebie. Potem przekłada się to na skuteczność. Tak jest w przypadku Lewandowskiego. Można wspomnieć chociażby sytuację z końcówki meczu z Gironą, gdy Barca przegrywała 2:3. Kiedyś takie okazje zamieniał na gole. On sam z pewnością nie jest zadowolony z ostatnich tygodni i wie, że oczekiwania wobec niego są większe - przyznaje Hiszpan, który jednak nie ma wątpliwości, że sprowadzenie młodego Brazylijczyka Vitora Roque nie zmieni pozycji Lewandowskiego w stolicy Katalonii.

- Roque będzie zmiennikiem Lewandowskiego. Nie sądzę, by był to piłkarz, który "posadzi" go na ławce. Lewandowski cały czas jest bardzo ważną postacią Barcelony i nie zmieni się to w najbliższych miesiącach - zakończył Kibu Vicuna.

FC Barcelona aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 38 punktów zdobytych w 18 kolejkach i siedmiopunktową stratą do prowadzących Realu Madryt oraz Girony. Ponadto drużyna Xaviego Hernandeza była w stanie po raz pierwszy od trzech lat awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z mistrzem Włoch - Napoli. Pierwszy mecz po przerwie świątecznej FC Barcelona zagra 4 stycznia, a jej rywalem będzie beniaminek La Liga - Las Palmas.