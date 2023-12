Sergio Ramos pokazał, co potrafi. Tego się nie spodziewaliśmy

Sergio Ramos latem zakończył swoją dwuletnią przygodę w Paris Saint Germain i wrócił do Sevilli, której jest wychowankiem. Środkowy obrońca ma już 37 lat, więc wielkimi krokami zbliża się kres jego kariery piłkarskiej, ale już otworzył sobie potencjalnie nową życiową drogę. Hiszpan wraz z zespołem Los Yakis wypuścił utwór, który osi tytuł "No me contradigas", co w tłumaczeniu oznacza "Nie zaprzeczaj mi". Piosenka już stała się hitem. W dobę osiągnęła blisko milion wyświetleń na YouTube.

