Grono hańby się powiększa. Real gotowy złamać sankcje. Szykują miliony dla Rosjan

Real Madryt w tym sezonie dotknęła prawdziwa plaga kontuzji związanych z kolanami. Na początku rozgrywek więzadła zerwali Thibaut Courtois oraz Eder Militao, a przed tygodniem to samo spotkało Davida Alabę. To oznaczało, że "Królewscy" na kilka miesięcy pozostali z tylko dwoma zdrowymi środkowymi obrońcami - Antonio Ruedigerem i Nacho. Hiszpan w ostatnim meczu z Deportivo Alaves (1:0) dostał jednak czerwoną kartkę i 2024 rok Carlo Ancelotti rozpocznie z jednym nominalnym stoperem do dyspozycji.

Real Madryt chce kolejnego młodego Brazylijczyka. Z Rosji

Brak podstawowych środkowych obrońców sprawił, że w Madrycie rozpatrują awaryjny transfer na tę pozycję, który uzupełniłby kadrę pod nieobecność Militao i Alaby. Jednocześnie władze klubu nie chcą wydawać ogromnych kwot na nowego zawodnika. Tutaj pojawia się nazwisko Roberta Renana. Brazylijczyk ma 20 lat i zdaniem gazety "AS" jego transfer miałby kosztować około 15 milionów euro. Renan jest lewonożnym, młodym zawodnikiem, którego transfer wpisywałby się politykę transferową Realu, czyli kupowanie utalentowanych zawodników po jak najniższych cenach.

Jest jednak jeden poważny szkopuł w tym wszystkim. Renan jest zawodnikiem Zenitu Sankt Petersburg. A w zasadzie część praw do zawodnika należy do rosyjskiego klubu, a pozostała jest podzielona między kluby Corinthians, Gremio Novorizontino oraz samego piłkarza i jego agentów.

Na przeszkodzie transferu mogą stanąć kwestie związane z sankcjami nałożonymi na Rosję przez Unię Europejską. Zakładają one, że rosyjskim klubom nie można zapłacić kwoty większej niż 108 tysięcy euro, a piłkarza wycenia się na 9 milionów euro. Jednak raport Follow de Money opublikowany przez "El Pais" wskazał, że już 28 europejskich klubów zignorowało sankcje i dobiło targu z rosyjskimi drużynami. Czy "Królewscy" zostaną kolejnym? Opcją może być wypożyczenie zawodnika i później dopiero decyzja o ewentualnym wykupie.

W tym sezonie 20-latek zagrał w ośmiu spotkaniach Zenitu. Był już dwukrotnie powołany do dorosłej reprezentacji Brazylii, ale nie było mu dane jeszcze zadebiutować.