Krótki urlop Roberta Lewandowskiego. Ważny czas przed Barceloną

Trzecie miejsce w lidze i 38 punktów po 18. kolejkach - to wynik FC Barcelony na koniec 2023 roku. Rozczarowujące były zwłaszcza ostatnie mecze. Wydawało się, że podopieczni Xaviego Hernandeza doszli do optymalnej formy, pokonując u siebie FC Porto (2:1) oraz Atletico Madryt (1:0), ale potem przyszły porażki przed własną publicznością 2:4 z Gironą oraz na wyjeździe 2:3 z Antwerpią i tylko remis z Valencią 1:1. Katalończycy nie zachwycili również w miniony weekend. Wygrali co prawda 3:2 z zamykającą tabelę La Liga Almerią, ale sposób zwycięstwa pozostawiał wiele do życzenia.

Krótki urlop Lewandowskiego. Ważny czas przed Barcą

Gracze Barcelony po ostatnim spotkaniu ligowym w tym roku nie mogli jeszcze udać się na krótkie urlopy z okazji świąt Bożego Narodzenia, gdyż czekała ich podróż do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Dallas, na spotkanie towarzyskie z Club America. Powodem było pięć milionów euro, które klub z Camp Nou zgarnął z okazji tego starcia. Barcelona przegrała 2:3, a ostatni kwadrans meczu rozegrał Robert Lewandowski. Polak przez ten czas biegał po boisku z opaską kapitańską.

35-latek od dawna znajduje się w kryzysie formy. W ostatnich siedmiu meczach tylko raz trafiał do siatki - z Gironą. Z Almerią zaliczył asystę. Jemu z całą pewnością przyda się chwila przerwy od gry i treningów. Potrwa ona do 29 grudnia. Kiedy zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza wróci do pracy, będzie miał aż tydzień na przygotowanie się do pierwszego meczu w nowym roku. Barcelona w czwartek 4 stycznia zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas.

"Nie będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć cules w akcji, gdyż 30 grudnia wszyscy chętni będą mogli kupić bilet na trening otwarty, który odbędzie się na stadionie Johana Cruyffa, w wydarzeniu promowanym przez Fundację FC Barcelony" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubowym.

Barcelonę czeka intensywny styczeń, gdyż 11 dnia tego miesiąca zmierzy się w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Osasuną. Jeśli uda im się wygrać, trzy dni później zagrają w finale. Rozgrywki te odbywać się będą w Arabii Saudyjskiej.