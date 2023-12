Widzi Krychowiaka w Barcelonie. "W Hiszpanii to wiedzą"

Hiszpańskie media donosiły, że Grzegorz Krychowiak może zostać bohaterem transferu do FC Barcelony w ramach zastępstwa za kontuzjowanych zawodników. Na razie temat Polaka nieco ucichł, co nie znaczy, że Katalończycy się nim nie interesują. Były reprezentant Polski z przeszłością w lidze hiszpańskiej jest przekonany, że Krychowiak mógłby pasować do Barcelony. - W Hiszpanii pamiętają jego świetne występy w Sevilli i dlatego faktycznie może być brany pod uwagę - mówi Roman Kosecki w rozmowie z TVP Sport.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl