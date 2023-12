Lewandowski wrzucił zdjęcie na Instagrama. Kibice stanęli za nim murem

Robert Lewandowski jest daleki od formy, jaką prezentował jeszcze przed rokiem. W ostatnich 10 meczach zdobył zaledwie trzy bramki i jedną asystę. Nic więc dziwnego, że pojawiły się pogłoski o jego możliwym odejściu, czemu zaprzeczył sam zainteresowany. Dodatkowo spadła na niego fala krytyki. Szczególnie oberwało mu się po zremisowanym starciu z Valencią (1:1). "Każdy, kto po raz pierwszy zobaczy Lewandowskiego, będzie się zastanawiał, jak do cholery ktoś tak niezdarny i powolny może grać dla mistrzów Hiszpanii" - pisały media. Szansę na rehabilitację miał w piątkowym sparingu z Clubem America, ale i w nim nie poszło mu najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Kibice okazali wsparcie Robertowi Lewandowskiemu. Co za słowa. "Jesteśmy z Tobą"

Polak wszedł na murawę dopiero w 76. minucie spotkania, zmieniając Marca Guiu, zdobywcę jednej z bramek. 35-latek spisał się jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. Rzadko pojawiał się w polu karnym i w niewielkim stopniu angażował się w działania ofensywne zespołu. Dziennikarze "Mundo Deportivo" i "Sportu" wprost stwierdzili, że Lewandowski zawiódł, a na boisku pojawił się tylko po to, by wypełnić zobowiązania sponsorskie.

Mimo wszystko nie wszyscy byli tak negatywnie nastawieni do Polaka po meczu w Dallas, o czym świadczą komentarze pod jego ostatnim postem na Instagramie. Opublikował on zdjęcie ze starcia z Clubem America, dołączając opis: "Ostatni mecz w 2023 roku".

Na wpis natychmiast zareagowali fani. Okazali wsparcie Lewandowskiemu i podkreślili, że nadal wierzą w jego umiejętności. Zachęcili go także do dalszej pracy. "Zawsze jesteśmy z Tobą. Pracuj dalej, Lewy", "Dziękujemy Ci, że z takim zaangażowaniem nadal nam pomagasz", "Dawaj Lewy", "G.O.A.T.", "Nie słuchaj hejterów. Po prostu udowodnij, że się mylą", "Odpoczywaj" - to tylko kilka z wielu pozytywnych komentarzy.

Oczywiście pojawiły się również i mniej pochlebne opinie internautów, którzy zaapelowali do napastnika o poprawę jakości gry.

Xavi musi znaleźć "lekarstwo" na problemy Barcelony. W innym przypadku trofea przejdą klubowi koło nosa

Teraz przed Lewandowskim oraz Barceloną kilka dni odpoczynku. Nie będzie to jednak spokojny czas, zarówno dla piłkarzy, jak i Xaviego. Ten musi znaleźć sposób na wyjście z kryzysu, który jest coraz bardziej widoczny. Najlepiej świadczy o tym wynik ostatniego meczu w tym roku, a więc porażka 2:3 z Clubem America. A przed mistrzami Hiszpanii niezwykle intensywny okres. Po nowym roku będą walczyć na czterech frontach. Mowa o La Lidze, Lidze Mistrzów, Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii.