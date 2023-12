Hiszpanie bezlitośni dla Lewandowskiego. Ujawniają, dlaczego wyszedł na boisko

Od kilku tygodni Robert Lewandowski spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W ostatnich dziesięciu meczach La Liga zdobył zaledwie trzy bramki i zaliczył jedną asystę. W związku z tym spadła na niego fala krytyki. "Unieruchomiony", "Pląta się, ma problem z kontrolą piłki i podejmuje same złe decyzje" - pisali hiszpańscy dziennikarze. Nieco pochlebniej wypowiadano się o nim po środowym meczu z Almerią, gdzie miał udział przy bramce Sergi Roberto (3:2). "Odegrał kluczową rolę w zwycięstwie" - czytamy. Polak nie podtrzymał jednak dobrej passy medialnej. W piątkową noc rozegrał zaledwie kwadrans w sparingu z Clubem America, ale był niemal całkowicie niewidoczny, co natychmiast wypunktowały media.

Hiszpanie surowo ocenili występ Roberta Lewandowskiego. Podali powód, dla którego pojawił się na murawie

Barcelona poleciała do Dallas głównie w celach zarobkowych. Za mecz towarzyski zaoferowano jej bowiem aż pięć milionów euro. W związku z tym Xavi postawił na mocno rezerwowy skład i młodych zawodników. Na placu gry od pierwszych minut pojawił się m.in. Marc Guiu, który zdobył jedną z bramek. To właśnie jego w 76. minucie zmienił Lewandowski, kiedy to na tablicy wyników był remis 2:2. Dodatkowo przejął opaskę kapitana.

Polak nie był jednak w stanie odmienić losów rywalizacji. Co więcej, rzadko podłączał się pod akcje ofensywne zespołu. Niektórzy byli zdziwieni, że napastnik w ogóle pojawił się na murawie, choć dziennikarze wyjaśnili powód takiej decyzji Xaviego. Ich zdaniem Lewandowski wszedł tylko po to, by się pokazać i zrealizować umowy sponsorskie. W końcu jest największą gwiazdą Barcelony.

Tak oceniło m.in. "Mundo Deportivo". "Pojawił się na boisku na 15 minut przed końcem spotkania. Celem było głównie wypełnienie kontraktu. Dość powiedzieć, że ledwo dotknął futbolówkę" - czytamy. Dziennikarze ewidentnie nie byli zadowoleni z występu Polaka.

W podobnym tonie o grze naszego rodaka wypowiedział się kataloński "Sport". "Gwiazda Barcelony pojawiła się na murawie dopiero w końcowych minutach starcia. Wszedł, by zmienić Guiu, pokazać, że jest obecny w Dallas i sprostać oczekiwaniom sponsorów, a także organizatorów sparingu" - podkreślili. Wystawili mu również notę - "5" w skali 1-10, co było jedną z najgorszych w drużynie.

Zdecydowanie wyżej oceniono jego zastępcę, Marca Guiu, bo aż na "9". "Znów strzelił gola, kierując się zabójczym instynktem w polu karnym" - pisali. Równie dobrą ocenę otrzymał Lamine Yamal, zdobywca drugiej bramki, co pokazuje, że to młodzi zawodnicy najlepiej radzili sobie w piątkową noc w Dallas. Nie na tyle jednak, by zwyciężyć.

FC Barcelona w tarapatach

Teraz przed zawodnikami kilka dni odpoczynku od rywalizacji sportowej. Nie będą to jednak spokojne dni dla Xaviego i Barcelony. Konieczne będzie znalezienie sposobu na wyjście z kryzysu. Choć Katalończycy zajmują wysokie, trzecie miejsce w tabeli La Liga, to o zwycięstwa jest im nie zwykle trudno. Dodatkowo od stycznia będą rywalizować na aż czterech frontach - zarówno w lidze hiszpańskiej, Lidze Mistrzów, Pucharze Króla, jak i Superpucharze Hiszpanii, co w ich obecnej sytuacji może spotęgować problemy.