Media: Lewandowski zdecydował ws. przyszłości. "Z dużą dozą pewności"

Robert Lewandowski notuje słabsze występy w tym sezonie w barwach Barcelony. Polak nie strzelił gola w meczu z Almerią (3:2), ale zanotował asystę przy decydującym trafieniu Sergiego Roberto. "Rozegrał słabą pierwszą połowę, w której miał tylko jedną dobrą okazję do zdobycia gola i jej nie wykorzystał. Podczas drugiej był już w znacznie lepszej formie" - zauważyły hiszpańskie media. Warto jednak sobie zadać pytanie: co dalej z przyszłością Lewandowskiego?

Lewandowski podjął decyzję ws. przyszłości w Barcelonie. I wszystko jasne

Portal WP SportoweFakty informuje, że Lewandowski nie zmienił zdania co do planów na przyszłość. Polak ma zamiar pozostać w Barcelonie nie tylko do końca tego sezonu, ale też chce być piłkarzem Barcelony w sezonie 24/25. Teraz Lewandowski, zgodnie z treścią wspominanego artykułu, nie myśli w ogóle o ofertach z Arabii Saudyjskiej. "Oczywiście, Arabia Saudyjska czy amerykańska MLS majaczą gdzieś na horyzoncie, ale w tym momencie można napisać z dużą dozą pewności, że to wciąż odległa kwestia. Mierzona bardziej w latach niż w miesiącach" - czytamy w artykule.

Arabia Saudyjska chce Lewandowskiego od miesięcy. Ogromne oferty

W ostatnich tygodniach Lewandowski głównie był przymierzany do transferu do Arabii Saudyjskiej. Portal sportitalia.com donosił, że przedstawiciele saudyjskiego Państwowego Funduszu Inwestycyjnego (PIF) mieli skontaktować się z otoczeniem Lewandowskiego, by poszukać możliwości do negocjacji. Latem tego roku pojawiła się oferta opiewająca na 40 mln euro, ale została odrzucona. Al-Ittihad miało też oferować Lewandowskiemu pensję na poziomie 100-150 mln euro za sezon.

- W ogóle o tym nie myślę, bo po prostu nie ma o czym myśleć. Mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Słyszę, co się dzieje, ale mnie to nie dotyczy - przekazał Lewandowski na jednej z konferencji prasowych podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Mimo słabszej formy Polak może liczyć na wsparcie w Barcelonie. - Robert ma ważny kontrakt i jesteśmy z niego zadowoleni. Jest jednym z liderów tej drużyny - przekazał Deco, czyli dyrektor sportowy Barcelony.

Statystyki Lewandowskiego w tym sezonie wyglądają gorzej w porównaniu do zeszłych rozgrywek. Teraz napastnik Barcelony ma dziewięć goli i pięć asyst w 21 spotkaniach, licząc rozgrywki ligowe, a także międzynarodowe.

Barcelona zakończyła 2023 rok w lidze hiszpańskiej na trzecim miejscu z 38 punktami ze stratą czterech do Realu Madryt i sześciu do Girony. Ta strata może się powiększyć, jeśli Real pokona Deportivo Alaves, a Girona ogra Real Betis.