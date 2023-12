Kolega Lewandowskiego nie mógł się powstrzymać. Zgrzyt w meczu Barcelony [WIDEO]

FC Barcelona w meczu z Almerią prowadziła dwa razy i dwukrotnie dała dogonić się rywalom, ale finalnie zwyciężyła 3:2 po trafieniu Sergiego Roberto z 83. minuty. Wcześniej obrońca trafiał jeszcze raz, a pierwszą bramkę w meczu zdobył Raphinha. Brazylijczyk na ten moment czekał niezwykle długo i w niejasnych okolicznościach po golu miał spięcie z kibicami.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Spięcie gwiazdora FC Barcelony z trybunami. Niepotrzebny gest w kierunku kibiców

Raphinha piłkę do siatki wpakował już w 33. minucie gry na 1:0. Najpierw rzut wolny wybił Ilkay Guendogan, później głową uderzał Ronald Araujo, a Brazylijczyk wykorzystał złe odbicie bramkarza i zdobył upragnionego gola. Na ten moment czekał od 29 września, bo wtedy w meczu z Mallorką (2:2) trafił po raz ostatni.

Skrzydłowy miał powody do radości, ale postanowił również nieco sprowokować. "Kontrowersyjne celebrowanie Raphnihi" - napisała hiszpańska "Marca" tuż po spotkaniu. Otóż Brazylijczyk postanowił podbiec do kibiców Barcelony i w dosadny sposób zakrył uszy.

Tym samym chciał pokazać, że nie słyszy gwizdów z trybun, które roznosiły się na Montjuic do momentu strzelenia gola. Miejscowi kibice dawali znać, że nie podoba im się gra drużyny Xaviego, a skrzydłowy pokazał, że nie szczególnie go to obchodzi. Zwłaszcza że już w przeszłości robił to samo i był za to krytykowany. Po tym geście znów słyszalne były gwizdy, które wyjaśniają, że zachowanie skrzydłowego nie wszystkim się spodobało.

Nie wiadomo, jak na atmosferze na linii kibice - piłkarze odbije się gest Raphinhi. 27-latek w tym sezonie zdobył trzy gole i zanotował siedem asyst w 17 występach i był wielokrotnie krytykowany, podobnie jak reszta jego kolegów. Najważniejsze jest jednak to, że Barcelona wygrała 3:2, co może nieco uspokoić kibiców.